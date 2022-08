Ecco dove vedere Una serata tra amici in streaming e in TV: è lo show condotto da Christian De Sica con tanti ospiti.

Christian De Sica è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti del mondo della spettacolo. Cinema, teatro, televisione e anche musica, nel corso della sua lunga carriera lo abbiamo visto cimentarsi con ogni possibile forma di intrattenimento riuscendo sempre a farsi amare e a conquistare il pubblico. Lo show Una serata tra amici, andato in onda per la prima volta sul piccolo schermo nel 2021 e riproposto in prima serata venerdì 5 agosto 2022, permette agli spettatori di vedere proprio Christian De Sica nei panni di one man show in uno spettacolo caratterizzato da musica e parole e dalla presenza di tantissimi ospiti.

Dove vedere Una serata tra amici in streaming e in TV

Una serata tra amici è riproposto in prima serata in TV da Rai 1 venerdì 5 agosto 2022, a partire dalle ore 21.25. Ovviamente, come tutti i programmi Rai, anche lo show condotto da Christian De Sica può essere visto anche da chi non è sintonizzato davanti al piccolo schermo in diretta streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Christian De Sica

Ma Una serata tra amici in streaming è in realtà già a disposizione del pubblico su RaiPlay, questo perché il programma era stato mandato in onda una prima volta su Rai 1 nel 2021.

Una serata tra amici: gli ospiti

Come detto in precedenza, a Una serata tra amici non mancano i tanti ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema e del teatro, che accompagnano Christian De Sica in questa sua avventura televisiva.

Al fianco del celebre attore possiamo infatti vedere sul palco Carlo Verdone ma anche la figlia Maria Rosa De Sica, che per la prima volta ha cantato in pubblico insieme al padre. Ad accompagnare le esibizioni canore della serata è una band composta da 32 elementi presente sul palco.

