Dazn permette agli utenti di sospendere l’abbonamento: ecco la procedura, quando è possibile farlo e come stopparlo

Avete un abbonamento a Dazn ma volete sospenderlo? I motivi potrebbero essere molteplici: la sosta del campionato di calcio, la pausa estiva tra una stagione e l’altra o l’assenza dai palinsesti del vostro sport preferito. C’è un modo per sospendere Dazn facendo in modo che si riattivi quando riterrete opportuno che questo avvenga. Tutto senza perdere il servizio, semplicemente mettendolo in pausa. A seguire vi spiegheremo come fare, quali opzioni selezionare e per quanto tempo è possibile disattivare momentaneamente Dazn.

Dazn, come sospendere l’abbonamento

C’è una funzione ben precisa che vi permetterà di mettere in pausa Dazn. Questa si chiama “Metti in pausa il tuo account” e permette a ciascun utente di bloccare momentaneamente il proprio abbonamento.

Telecomando e schermo TV

In questo modo ogni abbonato potrà “stoppare” Dazn: la sospensione partirà dalla fine del mese di abbonamento in corso fino alla data scelta dall’utente stesso. Si potrà selezionare una data precisa in cui far ripartire Dazn o selezionare il numero di mesi di sospensione (fino ad un massimo di 4 mesi). Questa operazione si potrà fare più di una volta. Da considerare che se avete avuto accesso all’abbonamento alla piattaforma streaming con particolari promozioni, questo non potrà essere fatto.

Dazn, sospensione abbonamento: la procedura

Per sospendere l’abbonamento a Dazn servirà collegarsi al proprio profilo. Nel menù, cliccando su “Il mio account”, andate alla sezione “Abbonamento” quindi cliccate su “Metti in pausa l’abbonamento”. Avrete a disposizione come detto ancora il mese in corso, poi dalla scadenza l’abbonamento si bloccherà fino alla data o al numero di mesi scelto. In questo modo sarà ovviamente sospeso anche il pagamento.

Importante sapere che in qualunque momento la data di riattivazione potrà essere modificata. E se non siete abbonati, invece, c’è modo di vedere Dazn sia su Smart tv che su Sky.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG