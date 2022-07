Ecco dove vedere Terra amara in TV e in streaming: è la soap opera turca che ha debuttato in Italia lo scorso 4 luglio 2022.

Lo scorso 4 luglio ha debuttato in Italia Terra amara, fiction arrivata in Turchia e destinata ad accompagnare il pubblico italiano per tutta l’estate. La storia raccontata è ambientata nella Turchia degli anni ’70, i protagonisti sono Zuleyha e Yilmaz Akkaia, una coppia di fidanzati che vorrebbero sposarsi. La ragazza, però, viene venduta dal fratellastro Veli per ripagare i debiti al gioco contratti da quest’ultima. Yilmaz accorre a salvare la sua amata e, in una colluttazione, finisce per uccidere Veli. I due innamorati sono così costretti a sciare e a cambiare anche identità. La loro storia d’amore prosegue così in incognito tra mille pericoli e con il rischio costante di essere scoperti. Vediamo ora dove vedere Terra amara in streaming e in TV.

Dove vedere Terra amara in streaming e in TV

Terra amara è trasmessa in Tv su Canale 5: dal 4 al 24 luglio le puntate sono sempre andate in onda al pomeriggio, a partire dalle ore 15.45, da lunedì 25 luglio invece la collocazione della soap opera all’interno del palinsesto di Canale 5 e le puntate sono trasmesse a partire dalle ore 14.45.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

Ricordiamo che le puntate di Terra amara sono 141 tutte durata di 150 minuti (in Turchia vanno in onda dal 2018), su Canale 5 la lunghezza degli episodi è stata però ridotta e per questo il numero di puntate è aumentato a 423.

Ma dove vedere Terra amara in streaming? La soap opera turca, così come tutti gli altri contenuti on demand la si può vedere in streaming e gratis su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere sia da Smart Tv che da computer, smartphone e tablet.

Riproduzione riservata © 2022 - DG