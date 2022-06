Le fiction turche hanno ormai conquistato la TV italiana, su Canale 5 arriva Terra amara: dal cast alla trama, tutto ciò che c’è da sapere.

Daydreamer – Le ali del sogno, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, The Gift, Brave and Beautiful: queste sono solo alcune delle tante serie TV turche che in questi anni sono arrivate sugli schermi italiani e hanno conquistato il pubblico. E proprio grazie al successo che queste fiction continuano ad avere, Canale 5 ha deciso di puntare proprio su un’altra soap opera turca: Terra amara. Dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa soap opera.

Terra amara: anticipazioni e trama

Terra amara è ambienta negli anni ’70 a Istanbul. I protagonisti sono Zuleyha e Yilmaz Akkaia, una coppia di fidanzati, molto innamorati, che vorrebbero sposarsi. La ragazza, però, viene vednuta dal fratellastro Veli per ripagare i debiti al gioco contratti da quest’ultima: Yilmaz accorre per salvarla e, in una collazione, finisce per uccidere Veli.

Yilmaz è così costretto a scappare e a cambiare identità, Zuleyha decide di non lasciarlo e lo segue ad Adana dove i due si fingono fratelli. La loro storia d’amore prosegue così in incognito.

Dove vedere Terra amara in TV: le puntate

Quando inizia Terra amara? La prima puntata della soap opera di Canale 5 va in onda lunedì 4 luglio 2022 al pomeriggio, a partire dalle ore 15.45. Nel palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset, infatti, Terra amara prende il posto di un’altra fiction proveniente dalla Turchia, Brave and Beautiful, che termina giovedì 30 giugno 2022.

Le puntate di Terra amara sono 141 tutte durata di 150 minuti (in Turchia vanno in onda dal 2018), su Canale 5 la lunghezza degli episodi è stata però ridotta e per questo il numero di puntate è aumentato a 423. Quelli della prima stagione sono però solamente 105 episodi.

