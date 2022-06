Le serie TV turche negli ultimi anni hanno avuto un seguito sempre più ampio anche in Italia: ecco quali vedere.

Le serie TV turche stanno avendo sempre più successo anche in Italia, tanto che i suoi protagonisti e le sue protagoniste sono ormai delle star anche nel nostro Paese. Basti pensare a Can Yaman, che è diventato sempre più un protagonista anche della nostra televisione ed è stato più volte ospite anche di diversi programmi. Vediamo ora quali sono le migliori serie TV turche, con Can Yaman ma anche senza, da vedere se non lo avete ancora fatto.

Serie TV turche in streaming e in TV

Daydreamer – Le ali del sogno: Trasmessa da Canale 5 ma disponibile anche su Infinity, è una delle serie TV turche romantiche di maggiore successo. La protagonista Salem, un’aspirante scrittrice che un giorno conosce due uomini molto diverse tra di loro: Emre e Can. Tra i protagonisti della serie TV c’è anche Can Yaman.

Can Yaman

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: altra serie TV turca romantica, che ha avuto un grande successo. E’ disponibile su Infinity e su Mediaset Play. La protagonista è Nazli Pinar, una giovane cuoca che sogna di poter aprire un ristorante. La trama è arricchita da vari intrecci amorosi che coinvolgono anche la protagonista.

The Protector: è una serie d’azione disponibile su Netflix, il protagonista è Hakan, un giovane commerciante che, un giorno, scopre di avere un legame con un ordine antico e segreto che ha l’incarico di proteggere la città di Instabul.

The Gift: tra le serie TV turche su Netflix, oltre a The Protector, c’è anche The Gift. E’ una serie fantascientifica ambientata nell’antica Anatolia. La protagonista è pittrice Beren Saat, che scopre che molti suoi dipinti sono inspiegabilmente, e incredibilmente, in uno dei siti archeologici più antichi del mondo, il tempio di Göbeklitepe.

Love 101: di tutt’altro genere è Love 101, un dramma adolescenziale ambientato a Istanbul. Anche questa serie TV è disponibile su Netflix.

Brave and Beautiful: La fiction segue la storia di Cesur Alemdaroğlu, un uomo che decide dopo anni di assenza di tornare al suo paese, Korludag, per vendicarsi di Tahsin Korludağ. Ma appena tornato al paese conosce e si innamora di Sühan Korludağ, proprio la figlia dell’uomo che desidera uccidere.

