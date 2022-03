La messa in onda degli episodi era stata interrotta nel settembre, ora Brave and Beautiful torna su Canale 5: ecco quando.

Le fan e i fan delle soap opere turche hanno ora una nuova data da cerchiare in rosso sui propri calendari: quella dell’uscita di Brave and Beautiful. Come in molti ricorderanno, la messa in onda della fiction era stata interrotta a settembre del 2021 per lasciare spazio nella fascia oraria del primo pomeriggio alle nuove puntate di Uomini e Donne. Ma i vertici Mediaset non si sono dimenticati di Brave and Beautiful che infatti sta per tornare in onda su Canale 5.

Brave and Beautiful: l’uscita degli episodi su Canale 5

Ma quando esce Brave and Beautiful su Canale 5? La messa in onda dei nuovi episodi è prevista a partire da mercoledì 6 aprile 2022 a partire dalle ore 16.50. La soap opera continuerà quindi a fare compagnia al pubblico della rete ammiraglia del gruppo Mediaset nella fascia pomeridiana, prima dell’inizio dell’immancabile appuntamento con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

Brave and Beautiful: la trama della soap opera

Il protagonista di Brave and Beautiful è Cesur Alemdaroğlu, un uomo che decide dopo anni di assenza di tornare al suo paese, Korludag, per vendicarsi di Tahsin Korludağ. Appena tornato al paese conosce e si innamora di Sühan Korludağ, proprio la figlia dell’uomo che desidera uccidere.

L’amore tra i due cresce e la ragazza, dopo aver scoperto il castello di bugie costruito dal padre (che si rivela essere molto diverso dall’uomo che credeva) decide di proseguire la storia d’amore con Cesur e di allearsi con lui. La storia prosegue poi tra un colpo di scena e l’altro fino alla conclusione.

Nella versione originale le puntate di Brave and Beautiful sono 32 tutte delle durata di più di due ore, nella versione italiane sono invece 147 ma di durata molto più corta.

