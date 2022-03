Ogni giorno succede qualcosa a Uomini e Donne e anche oggi non è da meno: il cavaliere Franco sbotta contro lo studio.

Il litigio e la polemica sono sempre all’ordine del giorno nel dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Anche nella puntata di oggi pomeriggio, infatti, c’è stato un piccolo siparietto, che ha visto protagonista il cavaliere del Trono Over Franco.

L’uomo ha sbottato contro lo studio e, colpo di scena, Maria De Filippi gli ha dato anche ragione, lasciando tutti basiti. Ma cosa è successo? Vediamo con ordine.

Franco contro tutti

Il professore di 67 anni, Franco, ha attaccato tutti quelli che sostengono che partecipare al dating show sia faticoso. Tutto nasce quando una nuova dama mostra interesse verso di lui ma Franco la rifiuta, dicendole però di rimanere per conoscere gli altri cavalieri.

La donna ci resta male e il cavaliere Luigi fa notare a Franco che la dama, venuta qui apposta per lui, ha fatto un grande sforzo per arrivare in puntata. Parole che al professore non sono piaciute, facendolo sbottare: “Andate a zappare la terra, quello è uno sforzo. Non avete mai lavorato in vita vostra, si vede. È una fatica? È uno sforzo questo. Poi vedrete cos’è lo sforzo. Siete dei cialtroni. Con chi ce l’ho? Con tutti quelli che mi attaccano. Chi mi attacca per me è un cialtrone“

Lo studio si accanisce contro di lui ma, suscitando lo stupore di tutti, Maria De Filippi gli dà ragione dicendo: “È una conseguenza diretta. Per lui, stare qui non è un lavoro ma un divertimento. La drammaticità e la faticosità di stare al centro studio, per lui, è esagerata rispetto alla vita che normalmente si vive lontano dalle telecamere. Io per certi aspetti lo capisco. Per lui non è una fatica stare lì seduto, per lui la fatica è altro. Quando dice cialtroni? Lì sbaglia“

Maria si schiera con lui, anche se non apprezza i modi di Franco che ha comunque usato parole pesanti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG