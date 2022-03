Nella terza serata del serale di Amici 21 un giudice non ci sarà, causa Covid-19, ma il programma andrà avanti.

Oggi, 30 marzo, si registra la terza puntata del serale di Amici 21, il talent ormai ventennale di Maria De Filippi che anche quest’anno conferma il trio di giudici della scorsa edizione: Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto.

Uno di loro, però, è risultato positivo al Covid-19 e quindi non potrà partecipare a questa puntata. La produzione si è, ovviamente, riorganizzata e la puntata andrà avanti lo stesso. Ma chi è stato colpito dal virus?

Stash è positivo al Covid-19

L’account ufficiale di Amici News ha comunicato che il cantante Stash è, purtroppo, risultato positivo al Covid e quindi non potrà essere in studio come al solito.

🔴 STASH POSITIVO AL COVID, SARÀ IN COLLEGAMENTO QUESTA SERA 🔴#Amici21 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 30, 2022

Il cantante dei The Kolors non perderà però l’occasione per giudicare le performance dei ragazzi di Amici 21, ma si collegherà da casa svolgendo lo stesso il suo lavoro.

Ricordiamo che al momento ci sono state quattro eliminazioni. Nella prima puntata sono usciti Alice, ballerina allieva di Veronica Peparini, e Gio Montana, cantante allievo di Rudy Zerbi. Nella seconda puntata, invece, sono stati eliminati Calma, cantante di Rudy Zerbi, e Christian, ballerino di Raimondo Todaro.

A questo punto solo Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno ancora tutti i propri allievi in gara. Stasera, nella puntata che andrà in onda il prossimo sabato, ci saranno altre due eliminazioni.

