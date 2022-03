I fan di Un passo dal cielo si erano avvicinati a questa fiction di Rai 1 affezionandosi al protagonista, Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill. Con la conclusione della terza stagione, però, questo personaggio è uscito di scena e il protagonista principale è diventato Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Ora è arrivata una notizia totalmente a sorpresa che riguarda Un passo dal cielo 7: Daniele Liotti lascia la fiction di Rai 1 e sarà quindi un altro il protagonista principale della serie TV nella nuova stagione.

L’addio di Daniele Liotti e del suo Francesco Neri a Un passo dal cielo 7, se si vanno a rileggere alcune dichiarazioni rilasciate negli scorsi mesi dall’attore romano, sorprende ma non troppo. Qualche segnale della sua possibile uscita di scena era in realtà già arrivato.

Dopo che la sesta stagione si era conclusa, Daniele Liotti aveva così commentato la possibilità che la settima stagione venisse realizzata: “Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che Lux Vide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla”.

L’addio è stato annunciato dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, nel corso di un’intervista rilasciata a Tivù. “Un Passo dal Cielo verrà profondamente rinnovato. Avremo infatti un nuovo protagonista che sostituirà Daniele Liotti”.

La sesta stagione si è conclusa con un lieto fine e il chiarimento tra Francesco e Vincenzo: un finale che a questo punto va letto come chiusura di una parte della storia che era iniziata con la quarta stagione, quando Daniele Liotti era diventato il protagonista della fiction. Resta ora da capire chi lo sostituirà.

