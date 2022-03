Ecco quando esce House of Dragon, la serie TV spinoff di Il Trono di Spade tanto attesa dagli appassionati del genere fantasy.

Sono passati circa tre anni da quando è andato in onda l’ultimo episodio de Il Trono di Spade, l’amatissima e seguitissima serie TV fantasy tratta dai romanzi dello scrittore George R. R. Martin. Come è noto, l’universo di Game of Thrones verrà esplorato ancora molto grazie a molte serie TV spinoff, la prima ad arrivare sul piccolo schermo è House of the Dragon. Quando esce? Sky ha ora rivelato la data di uscita della prima stagione.

House of the Dragon: l’uscita della serie TV

Quando esce House of the Dragon? L’uscita della serie TV su Sky (e in streaming su Now TV) è stata fissata per il 22 agosto 2022, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti dove la serie TV è trasmessa da HBO. Non resta quindi che aspettare l’estate per poter finalmente vedere la prima stagione dello spinoff de Il Trono di Spade.

House of the Dragon: le anticipazioni e il cast della serie TV

I vari episodi di House of the Dragon racconteranno la storia di Casa Targaryen che, come i fan della saga fantasy sanno bene, hanno un ruolo di primo piano nell’universo creato da George R. R. Martin e che per anni hanno governato su Westeros. E i Targaryen, come i fan ricorderanno, hanno un rapporto molto speciale e stretto con i draghi. La storia di Daenerys (che è stata interpretata da Emilia Clarke) ne è un esempio.

Tra i protagonisti della serie TV ci saranno Emma D’Arcy e Matt Smith, che vestiranno rispettivamente i panni della principessa Rhaenyra Targaryen e del principe Damon Taragaryen. Nel cast di House of the Dragon troviamo poi anche Olivia Cooke, che interpreterà il ruolo di Alicent Hightower, la figlia di Otto Hoghtower, il Primo Cavaliere del Re.

