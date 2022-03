A distanza di tre anni dall’ultima edizione, arriva Cucine da incubo 2022: Antonino Cannavacciuolo torna alla conduzione del programma.

Sono trascorsi quasi tre anni da quando abbiamo potuto vedere per l’ultima volta Cucine da incubo. Ultima volta almeno fino a ora: il celebre programma culinario condotto da Antonino Cannavacciuolo torna sul piccolo schermo con una nuova edizione (l’ottava) e nuovi ristoranti che hanno bisogno dell’aiuto del celebre chef napoletano. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Cucine da incubo 2022: da quando inizia a dove vedere il programma e anche qualche piccola anticipazione su questa ottava edizione.

Cucine da incubo 2022: quando inizia

Per prima cosa iniziamo con il vedere quando inizia Cucine da incubo 2022. Il debutto del programma è stato fissato giovedì 31 marzo alle ore 20 con un’anteprima del primo episodio. Ma il vero inizio di Cucine de incubo è in programma per domenica 3 aprile: sono in totale sei le puntate di questa edizione in onda ogni domenica sera.

Antonino Cannavacciuolo

“Sono contento di tornare, rientrare oggi è stato bello, Cucine da Incubo è di aiuto, e io, dove ho potuto, ho aiutato. È un programma sì, ma non so se si può chiamare programma, è molto di più. Io sono uno che entra nei problemi veri delle persone, e questi problemi li faccio miei, ci sono tante cose che faccio e che non si vedono in televisione” ha spiegato Antonino Cannavacciuolo presentando il programma, come riportato da Sky TG24.

Cucine da incubo 2022: dove vederlo?

La grande novità di questa edizione del programma condotto da Antonino Cannavacciuolo riguarda la messa in onda: Cucine da incubo 2022 è su Sky Uno. Per la prima volta.

Le prime tre edizioni del programma erano state trasmesse da Fox Life (canale presente sempre su Sky) e poi in differita su TV8. Dalla quarta edizione alla settima il programma si era spostato su Discovery + e Nove, con la differita su Food Network. Ora è invece trasmesso da Sky Uno e Now TV ma gli episodi arriveranno anche in replica in chiaro su TV8.

