Tutto su Nero a metà 3, fiction con Claudio Amendola: quando esce, il cast, e le anticipazioni sui personaggi di Carlo, Alba e Malik.

Attesissima la terza stagione di Nero a metà: del resto il riscontro del pubblico è sempre stato ottimo, motivo per cui la squadra di Carlo Guerrieri, il personaggio di Claudio Amendola, tornerà ancora una volta sul piccolo schermo. Quando vedremo Nero a metà 3 e soprattutto quali novità ci riservano le vite private e professionali di Carlo, di Alba, di Malik e della ritrovata Clara. Ecco le anticipazioni sulla terza stagione.

Nero a metà 3: quando inizia

Nero a metà sarà su Rai 1 a partire dal 2022: la serie TV sarebbe dovuto sul piccolo schermo a partire dal mese di gennaio, la Rai ha poi deciso per una modifica nel proprio palinsesto spostandola ad aprile: il giorno del debutto scelto è quello di lunedì 4 aprile 2022.

Claudio Amendola

Nero a metà 3: le anticipazioni

La buona notizia è che Nero a Metà, 3 stagione, terrà ancora una volta compagnia ai telespettatori che nel finale dell’ultima stagione hanno visto in parte un mistero risolversi. Carlo Guerrieri si è ritrovato faccia a faccia con la ex moglie Clara, che la figlia Alba pensava fosse morta ma che in realtà da anni viveva una vita parallela altrove. Alba sempre più innamorata di Malik ma decisa a non irrompere nella sua vita, dato che l’uomo sembra felice al fianco di un’altra donna, pur avendo sempre un pensiero per l’anatomopatologa.

A proposito di Clara: le anticipazioni dicono che la donna, una volta ai domiciliari, sparirà. Carlo riterrà sia fuggita, Alba sospetterà di un rapimento. Tutto in un momento in cui la vita di Guerrieri avrà subito uno stop dal punto di vista sentimentale: ma la pausa potrebbe non durare a lungo.

Nero a metà 3: il cast

Nella stagione 3 di Nero a metà vedremo Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Giorgia Salari, Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti

