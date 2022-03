Il sacerdote più famoso della tv è pronto a risolvere nuovi casi in Umbria, su Rai 1 arriva infatti Don Matteo 13: ecco le anticipazioni, il cast e l’uscita.

Era il 2000 quando, per la prima volta, arrivava in televisione Don Matteo. Più di vent’anni dopo quella con protagonista Terence Hill è ancora una delle fiction più amate in Italia e proprio per questo motivo c’è tanta attesa per la stagione 13: ancora una volta a fare da sfondo alle indagini del protagonista sarà la città di Spoleto, che a partire dalla nona stagione è diventata la location principale della fiction. Le riprese sono iniziate nel maggio 2021 e ci sarà l’ingresso nel cast di Raoul Bova, che interpreterà Don Massimo il sacerdote che prenderà il posto del protagonista interpretato storicamente da Terence Hill.. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo 13!

Don Matteo 13: uscita?

Le riprese infatti sono iniziate solamente di maggio 2021, con il primo ciak che è stato battuto il 31 maggio, come postato anche sui social.

Nino Frassica in precedenza aveva condiviso sui social una foto insieme a Maria Chiara Giannetta facendo credere che il primo ciak fosse già stato battuto: in realtà si è trattato di uno scherzo.

Primo ciak per #DonMatteo13!!! 🎬

Buon lavoro a tutti per questa nuova stagione! 🤗

Vi aspettiamo, fate presto! 💙 pic.twitter.com/LcvPAX0MO0 — Don Matteo (@DonMatteoRai) May 31, 2021

L’uscita di Don Matteo 13 su Rai 1 è il programma per giovedì 31 marzo 2022. Gli episodi della nuova stagione saranno in totale 10, così come in quella precedente, ogni settimana andrà in onda una nuova puntata. Ricordiamo che tutti gli episodi di Don Matteo, sin dalla prima stagione, si possono vedere in streaming su RaiPlay.

Don Matteo 13: il cast completo della serie TV

Il protagonista principale di Don Matteo 13, come detto in precedenza, sarà in realtà Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che prenderà il posto proprio di Dan Matteo (anche se il personaggio interpretato da Terence Hill comunque lo vedremo). C’è poi anche Nino Frassica, che torna nei panni el maresciallo dei carabinieri Nino Cecchini.

Raoul Bova

Confermata nella nuova stagione anche Maria Chiara Giannetta, che tornerà a interpretare il ruolo del capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Ci saranno poi sempre Nathalie Guetta e Francesco Scali, che tornano a interpretare Natalina e Pippo, la perpetua e il sagrestano di Don Matteo, personaggi presenti sin dalla prima stagione.

Inoltre, una notizia che ha fatto immensamente felici i fan è stata quella del ritorno di Flavio Insinna nei panni del Capitano Anceschi, che sarà accompagnato dalla figlia Valentina. A completare il casting di Don Matteo 13 ci sono: Maurizio Lastrico, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Maria Sole Pollio.

Don Matteo 13: le anticipazioni

Come detto, le nuove puntate saranno 10. Tra le anticipazioni più intriganti relative agli avvenimenti che ruoteranno intorno alla 13° stagione, oltre ai casi da risolvere, ci sarà la situazione relativa a Don Matteo, al Capitano Olivieri, e al Maresciallo Cecchini, che regalerà grasse risate e farò commuovere quasi sicuramente il pubblico. Altra cosa è l’arrivo di Raoul Bova, nei panni di un sacerdote al primo incarico, che i fan sono in attesa di scoprire come arriverà a essere il protagonista della serie, e come Terence Hill uscirà di scena (se davvero lo farà).

