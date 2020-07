6 curiosità su Raoul Bova: i gossip, gli scandali e cosa c’è da sapere

Scopriamo cosa c’è da sapere su Raoul Bova: i gossip, gli scandali e il tradimento di uno degli attori italiani più belli di sempre.

Nato il 14 agosto 1971 (Leone) Raoul Bova è un famosissimo attore italiano, la cui bellezza è nota in ogni parte del mondo. Da sempre timido e riservato, nel 2012 ha infiammato il mondo del gossip separandosi dalla moglie Chiara Giordano e legandosi all’attrice spagnola Rocio Munoz Morales. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla vita sentimentale dell’attore, sulla sua famiglia e sul (presunto) tradimento!

Raoul Bova: i figli e la vita privata

Nel 2000 ha sposato Chiara Giordano, veterinaria e figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. La donna ha dato a Raoul Bova due figli: Alessandro Leon e Francesco.

Raoul Bova

Nel 2012 l’attore si separa dalla moglie suscitando uno scandalo, e inizia una relazione con l’attrice Rocio Munoz Morales: “La nostra storia è sempre stata vista a livello fisico, ma di lei non mi ha attratto solo un sedere. La cosa che mi dà più fastidio è essere considerato il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane.

Ok, Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona“, ha raccontato l’attore a L’Intervista. Ha sempre dichiarato di non aver mai tradito la propria moglie, e di essersi innamorato di Rocio solo quando il suo matrimonio era ormai in crisi da diverso tempo.

Nel 2015 è venuta al mondo la loro prima figlia, Luna; il 1 novembre 2018 arriva una sorellina, Alma.

Chi è la compagna di Raoul Bova?

Ballerina, coreografa e attrice, Rocio Munoz Morales, in Italia è conosciuta soprattutto per aver recitato nel film Immaturi.

È stata coreografa a ¡Mira Quién Baila!, la versione spagnola di Ballando con le stelle, è andata in tour mondiale con il cantante Julio Iglesias. Per molti anni, inoltre, ha lavorato come modella.

ROCIO MUNOZ MORALES

Raoul Bova in 6 curiosità

-Il 13 novembre 2015, durante l’attentato al Bataclan di Parigi, la sua ex moglie e i suoi due figli si trovavano vicinissimi al luogo dell’attentato. L’attore ha raccontato a L’Intervista di Maurizio Costanzo i drammatici momenti e le telefonate intercorse tra loro quel giorno: “Mi sentivo impotente, quella notte ho chiamato chiunque per far sì che rientrassero a casa”, ha detto tra le lacrime.

-A 4 anni ha rischiato di annegare, e quindi i genitori lo hanno iscritto a nuoto, sport di cui è stato campione nazionale.

-I suoi figli hanno nascosto spesso il loro cognome: “A volte i miei figli nascondevano perfino di chiamarsi Bova per non essere riconosciuti“, ha raccontato a L’Intervista. per quanto riguarda il suo futuro: inizialmente hanno rifiutato categoricamente la professione di attore, ma papà è convinto che le vocazioni non si possano negare.

–Madonna avrebbe un vero debole per Raoul Bova: sarebbe stata proprio la famosa regina del pop a chiedere che venisse ingaggiato anche lui per uno spot della Max Factor che l’ha vista protagonista.

-Nonostante la sua grande popolarità, non è attivissimo su Instagram, dove pubblica per lo più scatti dai vari set e selfie.

-Nella fiction Made in Italy, lo sceneggiato che racconta la storia di Armani, Raoul veste i panni del protagonista, lo stilista Giorgio.

Dove abita Raoul Bova

L’attore Raoul Bova abita con la sua compagna, Rocio Munoz Moreles in una casa splendida nel cuore di Roma, la sua città.

Quanto guadagna Raoul Bova

Raoul Bova, essendo uno degli attori più importanti del panorama dello spettacolo italiano, ha un patrimonio non indifferente, solo che le cifre non si conoscono. Come riportato, però, da Lanostratv.it, per un film per la tv Bova chiede 300mila euro, anche se questo poteva essere vero nel 2012.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.