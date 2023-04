Rocio Munoz Morales e Raoul Bova vivono in una casa minimal ed estremamente di classe: un focolare dai toni green nel cuore di Roma.

Tra carta da parati a tema jungle e mobili di design, la casa di Raoul Bova e di Rocio Munoz Morales è una vera “perla”: i due l’hanno arredata con estrema cura, e al suo interno abitano con loro anche le loro due bambine (Luna e Sophia). La coppia vive in uno dei quartieri più in di Roma, città in cui l’attore è nato.

La casa di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: com’è arredata

La cucina è sicuramente la stanza del cuore di Rocio Munoz Morales: al suo interno si cucina, si mangia tutti assieme e il pomeriggio il tavolo si può utilizzare anche per fare i compiti (o studiare copioni).

Al centro della cucina è disposta una penisola in legno, che la coppia usa per mangiare o per preparare gli ingredienti da mettere in pentola.

L’ambiente è estremamente accogliente e moderno: mobili bianchi si alternano a una carta da parati a tema jungle, con foglie di banano disegnate.

In sala da pranzo è disposto un altro tavolo, più comodo per quando si vuole mangiare tutti quanti assieme. Il pranzo è uno dei momenti più apprezzati da Rocio, che prepara deliziosi manicaretti e tavole imbandite con estrema cura.

Il salone di casa Bova

In salone il parquet è color mogano, e un ampio divano consente a tutta la famiglia di stare comoda a guardare un buon film. Alle spalle si vede anche una grande libreria.

Il divano permette anche di rilassarsi per conto proprio quando a casa non c’è nessun altro e si vuole schiacciare un pisolino pomeridiano. Sulle pareti della sala torna lo stesso motivo della carta da parati utilizzata per la cucina.

In sala da pranzo un ampio tavolo in vetro consente a tutta la famiglia di pranzare o fare colazione con calma, specialmente nelle mattinate di festa in cui la scuola è chiusa.

Le camere da letto

La camera da letto è essenziale e romantica: al centro è disposto un grande letto matrimoniale e sopra di esso una foto della coppia in bianco e nero, durante un romantico bacio. Si può anche intravedere quella che dovrebbe essere la camera delle figlie o quella dei giochi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG