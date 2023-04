Per l’incoronazione di Re Carlo III è tutto pronto, ci sono addirittura i souvenir ufficiali: il pezzo più caro costa 220 euro.

Tutto pronto a Londra per la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III. Come vuole la tradizione, presso il Royal Collection Shop saranno in vendita i souvenir ufficiali dedicati al sovrano e alla consorte Camilla: il pezzo più caro della collezione costa 220 euro.

Incoronazione Re Carlo III: quali sono i souvenir ufficiali?

Sabato 6 maggio 2023 ci sarà l’incoronazione di Re Carlo III, evento che segna in modo ufficiale l’inizio del suo regno. La cerimonia è stata studiata fin nei minimi dettagli e, ormai, è tutto pronto: dagli invitati ai cantanti che si esibiranno, passando per i souvenir ufficiali. Questi ultimi, studiati appositamente per rendere indimenticabile l’evento reale, saranno in vendita presso il Royal Collection Shop. Si tratta per lo più di oggetti già visti in altre occasioni, come il matrimonio tra Carlo e Lady Diana. La linea comprende bicchieri, portachiavi, piatti, calamite e spille.

I souvenir ufficiali dedicati all’incoronazione di Re Carlo III sono decorati in oro 22 carati, un modo per rendere ancora più prezioso il ricordo che i sudditi decideranno di portarsi a casa. Il pezzo più caro della collezione, ovviamente in edizione limitata, è un piatto disegnato a mano nello Staffordshire, in Inghilterra. Commissionato dal Royal Collection Trust, non celebra soltanto il sovrano, ma anche la consorte Camilla. In vendita ci sono soltanto 1000 pezzi e il prezzo è accessibile: 195 sterline, ovvero 220 euro.

Il piatto presenta lo stemma reale sorretto da una ghirlanda di foglie di alloro, simbolo di pace. Le foglie di quercia sono unite da cardo, rosa, trifoglio e narciso, emblemi nazionali delle quattro nazioni del Regno Unito, all’interno di un nastro intrecciato. Quest’ultimo rappresenta l’unione tra Re Carlo III e la Regina Camilla.

Come vedere l’incoronazione di Re Carlo III?

L’incoronazione di Re Carlo III, per quanti non hanno la possibilità di recarsi a Londra, potrà essere vista in diretta televisiva su Rai1. La televisione di Stato si collegherà in diretta con l’Inghilterra a partire dalle ore 12:00. La cerimonia, di interesse mondiale, vedrà alcuni elementi in più rispetto al passato. Il sovrano, infatti, ha voluto sfidare un po’ la tradizione, inserendo nel programma delle novità. Senza ombra di dubbio, quelle che destano maggiore curiosità sono: la presenza di un coro LGBTQ+, un concerto, uno spettacolo con droni e spettacoli di luci e proiezioni laser.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG