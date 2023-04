Bonus occhiali 2023: come fare domanda e ottenere il voucher di 50 euro per le lenti da vista.

Lo abbiamo a lungo atteso e finalmente sta per arrivare. Il bonus occhiali 2023 è pronto per essere erogato a tutte le persone che facciano domanda per averlo e che abbiano i requisiti richiesti. Agevolazione economica messa a disposizione dal Governo per aiutare le famiglie in difficoltà in un momento di crisi energetica, il bonus era stato in realtà già proposto due anni fa, per poi venire rimandato fino a questo 2023. Ma in cosa consiste concretamente e cosa bisogna fare per ottenerlo?

Bonus occhiali 2023: i requisiti

Il bonus altro non è che un voucher del valore di 50 euro che può essere utilizzato dal cittadino avente diritto per l’acquisto esclusivamente di lenti da vista o lenti a contatto. In alternativa, può diventare un rimborso della stessa cifra per tutti coloro che hanno già acquistato un paio di occhiali o lenti nella fascia di tempo che va dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

Ragazza con occhiali da vista

Non tutti possono per accedere a tale agevolazione. Possono richiederla infatti solo coloro che hanno un reddito ISEE non superiore ai 10mila euro. L’unico requisito è dunque di natura economica, e può fare richiesta solo un membro alla volta di un nucleo familiare.

Per quanto riguarda il voucher in sé, viene emesso al momento della domanda online ed è spendibile immediatamente, in una soluzione unica. Può essere utilizzato in tutti i punti vendita registrati sulla piattaforma. Sottolineiamo, comunque, che si tratta di un bonus una tantum, e non può essere quindi richiesto dalla stessa persona, o dallo stesso nucleo familiare, una seconda volta.

Come fare domanda

La piattaforma per poter fare domanda è stata lanciata dallo scorso 20 aprile, come confermato dal Ministero della Salute. Si potrà richiedere il bonus ufficialmente dal 5 maggio 2023. Per farlo, basta effettuare pochi semplici passaggi. Bisogna accedere alla piattaforma attraverso il proprio SPID almeno di secondo livello, o utilizzando la Carta d’Identità Elettronica o la Tessera Sanitaria.

Una volta entrati, servirà mostrare la Dichiarazione Sostituiva Unica dell’ISEE e inserire, negli appositi campi, il proprio numero di telefono, il nome, il cognome e codice fiscale. Per poter fare domanda, recati sul sito ufficiale www.bonusvista.it.

