Qual è il significato di Un briciolo di allegria di Blanco e Mina? La canzone, che mescola alla perfezione le loro voci, parla d’amore.

Dopo il caos legato alla sua ospitata al Festival di Sanremo 2023, Blanco è tornato sulle scene musicali con un duetto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando della canzone Un briciolo di allegria, che lo vede collaborare con la grandissima Mina: diamo uno sguardo il testo e il significato del brano.

Un briciolo di allegria di Blanco e Mina: il significato della canzone

Un briciolo di allegria è la canzone che vede Blanco duettare con un mostro sacro della musica italiana, la bravissima Mina. Il brano, contenuto all’interno dell’album intitolato Innamorato, è stato registrato a Lugano, nello studio della tigre di Cremona. I due artisti, però, non si sono mai incontrati. Massimiliano Pani, figlio e manager di Mina, e lo stesso Riccardo Fabbriconi hanno dichiarato che il pezzo è nato semplicemente mixando le voci dei due artisti. La canzone inizia con la voce di Blanco, che torna ai tempi della sua infanzia, quando “sulla strada sterrata” giocava a pallone, per poi soffermarsi a riflettere sul significato del sentimento più nobile e puro dell’animo umano.

“Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro“.

Al centro di Un briciolo di allegria c’è un grande amore, che da un lato è fonte di vita, mentre dall’altro è motivo di dolore e tormento.

“Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po’ stropicciati“.

Anche quando c’è un sentimento importante, il rischio di perdersi è dietro l’angolo. La sincerità non deve mai mancare, altrimenti non c’è futuro, ma allo stesso modo “un briciolo di allegria” è alla base del rapporto. La canzone di Blanco e Mina termina con un messaggio positivo: “E non invecchia mai ciò che vive dentro noi e non sbiadisce mai, come foto Polaroid“.

Ecco il video di Un briciolo di allegria di Blanco e Mina:

Un briciolo di allegria: il testo della canzone

In mezzo al viale giocavo a pallone

Sulla strada sterrata che mi ha cresciuto

Dove il cielo è bordeaux immerso nel verde…

