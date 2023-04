Blanco ha regalato ai fan un nuovo album, il secondo della sua carriera. Si intitola Innamorato: ecco cosa c’è da sapere sulle canzoni.

Innamorato è il titolo che Blanco ha dato al suo nuovo disco, il secondo della carriera. L’artista regala ai fan 12 canzoni nuove, compreso il bellissimo duetto con Mina. Un album che lui stesso definisce “di transizione“, che esprimere appieno la sua personalità. Vediamo i titoli dei pezzi e le relative tematiche.

Innamorato: tutto sul nuovo album di Blanco

Venerdì 14 aprile 2023 è uscito il secondo album di Blanco, Innamorato. L’artista, dopo le polemiche legate alla sua ospitata al Festival di Sanremo, torna sulle scene facendo parlare di sé solo per la sua arte. Il nuovo disco, pure essendo sempre di genere new-pop, sembra essere parecchio influenzato dalla musica leggera italiana. C’è una sorta di cambiamento rispetto al passato, come se Riccardo Fabbriconi – questo il suo nome all’anagrafe – abbia fatto quel salto di qualità che tutti si aspettavano da lui. Non a caso, il cantante ha ammesso di aver lavorato molto alla scrittura dei pezzi, accettando una sola collaborazione, quella con Mina. La tigre di Cremona ha duettato con lui sulle note di Un briciolo d’allegria.

Blanco ha fatto un’altra confessione importante in merito a Innamorato, da lui definito “album di transizione“. Da un lato ha voluto cercare un’altra dimensione rispetto a quella pop-punk, dall’altro ha deciso di condividere con i fan determinati avvenimenti personali, dall’ex fidanzata alla famiglia. Il disco trasforma in musica tutte le emozioni vissute negli ultimi anni. Ovviamente, ognuna delle 12 canzoni contenute all’interno affronta una tematica particolare.

Innamorato: i titoli delle 12 canzoni contenute nell’album

Innamorato di Blanco contiene 12 canzoni, compreso il duetto con Mina. Di seguito, i titoli dei brani in ordine di esecuzione e la relativa tematica:

Anima Tormentata: l’artista parla di sé in due momenti della sua vita, prima e dopo il successo;

Ancora, ancora, ancora: scritto insieme a D.whale (Davide Simonetta), è un omaggio a Blu Celeste;

Un briciolo di allegria: in collaborazione con Mina;

Lacrime di piombo: diversa rispetto alle altre, racconta la fine di una storia d’amore;

Isola delle rose: è il brano della polemica al Festival di Sanremo 2023;

Innamorato: scritta da Blanco mentre si trovava a New York, esprime una grande nostalgia nei confronti della sua terra;

Scusa: la canzone torna un po’ al vecchio Blanco e, tra la ricerca delle emozioni forti, invita a tirare fuori ciò che si ha dentro;

Fotocopia: l’artista parla della sua nuova vita di coppia accanto a Martina Valdes;

Giulia: brano dedicato all’ex fidanzata Giulia Lisoli;

La mia famiglia: la canzone è un inno al rapporto che lo lega ai suoi familiari, forse gli unici di cui si fida;

Raggi del sole: brano in linea con l’aspetto jungle del disco;

Vada come vada: è la canzone conclusiva, quella che racchiude al meglio l’intero pensiero/percorso dell’artista.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG