L’abito che John Travolta ha indossato nel film La febbre del sabato sera è stato venduto all’asta ad una cifra da capogiro.

La febbre del sabato sera, film cult uscito nel lontano 1977, vedeva un giovanissimo John Travolta interpretare Tony Manero. L’abito bianco, anch’esso diventato iconico, è stato messo in vendita all’asta e acquistato ad una cifra folle. Vediamo quanto è stato pagato e quali sono gli altri cimeli particolari offerti nel corso della Hollywood Classic & Contemporary.

John Travolta, venduto all’asta l’abito indossato nel film La febbre del sabato sera

L’abito che John Travolta ha indossato nella film La febbre del sabato sera è stato venduto all’asta ad una cifra da urlo. Il vestito, considerato uno dei costumi di scena più famosi e riconoscibili della storia del cinema mondiale, è stato oggetto di una battaglia all’ultimo sangue, che ha visto collezionisti e semplici appassionati lottare per portarsi a casa un vero e proprio cimelio. L’asta, in scena sia presso la Julien’s Auctions di Beverly Hills che online, è durata ben quindici minuti.

Il prezzo di partenza per l’abito di John Travolta, un completo classico bianco diventato simbolo del grande Tony Manero, era stato fissato a 100.000 dollari. Colui che è riuscito ad aggiudicarselo ha sganciato ben 200.000 dollari. “L’acquirente, anonimo, si aggiudica giacca, panciotto, pantaloni, camicia nera e manichino. Insomma: è pronto per essere esposto nel salotto di qualche appassionato cinefilo!“, ha dichiarato Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien’s Auctions, all’ANSA.

L’abito indossato da John Travolta nel film La febbre del sabato sera, è bene sottolinearlo, è in 100% poliestere. Pertanto, non si tratta di un materiale pregiato. Eppure, essendo un cimelio del cinema ha acquistato grande valore.

Non solo l’abito di Travolta: ecco gli altri cimeli all’asta

All’asta Hollywood Classic & Contemporary, non è stato battuto solo l’abito che John Travolta ha indossato nel film La febbre del sabato sera, ma anche altri cimeli del cinema. In totale, sono stati proposti ben 1400 oggetti: da uno dei bastoni appartenuti a Charlie Chaplin, venduto a 39.000 dollari, alla tuta gialla di Walter White di Breaking Bad, battuta a 2.000 dollari, passando per il bozzetto di Alien fatto da Carlo Rambaldi. Altri pezzi che hanno creato grande scalpore sono stati: alcune bacchette magiche di Harry Potter, il machete di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto, la scatola di sigarette di Bela Lugosi in Dracula (1931), il copricapo cucito per il primo film su Cleopatra (1917) e l’hoverboard con cui Marty McFly scappa in Ritorno al futuro 2.

