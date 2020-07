John Travolta, da Grease al dramma per la perdita del figlio e della moglie

Scopriamo insieme tutto quel che riguarda la vita privata e la carriera di John Travolta, il celebre attore hollywoodiano interprete di tanti film di successo.

John Travolta, nato a Englewood il 18 febbraio 1954 sotto il segno dell’Acquario, è un famoso attore, ma è anche un cantante e un ballerino. Ha raggiunto la fama mondiale con dei film diventati veri e propri cult come La febbre del sabato sera del 1977, Grease del 1978 e Pulp Fiction. Senza dimenticare gli scandali che hanno coinvolto la sua vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore!

Chi è John Travolta?

Abbandonata la scuola a soli 16 anni, il giovane John Travolta si reca a New York in cerca di lavoro, ottenendo un ruolo nello spettacolo itinerante di Grease. Il successo è immediato e lo porta a trasferirsi a Los Angeles per proseguire la sua carriera di attore.

John Travolta

A 22 anni entra nel cast di I ragazzi del sabato sera dove interpreta uno studente italiano che insulta in rima le persone. Curiosamente, ha davvero origini italiane da parte del padre.

La vita privata di John Travolta: figli e moglie

L’attore è stato legato all’attrice Kelly Preston, conosciuta sul set del film Gli esperti americani. Si sono sposati due volte, entrambe nel settembre del 1991: la prima cerimonia fu con rito di Scientology (la chiesa della coppia), mentre la seconda con rito civile per ottenere il riconoscimento legale. La Preston è morta nel luglio del 2020 dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno.

Dalla loro unione sono nati tre figli: Jett Travolta, purtroppo deceduto nel 2009, Ella Bleu e Benjamin. La figlia Ella ha seguito le sue orme ed è diventata attrice.

Jett, il primo figlio di John Travolta sarebbe deceduto a causa di un infarto, ma l’attore non ha mai fatto chiarezza nè indirizzati i vari vari rumor che hanno circondato la vicenda (secondo voci di corridoio, infatti, il ragazzo si sarebbe potuto salvare grazie a un trasfusione – pratica vietata dalla religione di famiglia). Il giovane era autistico e soffriva di una sindrome che gli causava un’infiammazione di vasi sanguigni.

“Non credete alla maggior parte delle cose che hanno scritto. Jett era autistico. Soffriva di attacchi epilettici e quando era molto piccolo aveva la sindrome di Kawasaki“, disse in seguito sua moglie Kelly durante la trasmissione tv The Doctor.

In passato è stato legato alla collega Diana Hyland, fino alla prematura scomparsa di lei a causa di un cancro al seno.

Chi era la moglie di John Travolta, Kelly Preston?

Nata il 13 ottobre 1962 (Bilancia), Kelly Preston inizia a farsi notare nel mondo del cinema grazie al ruolo della fidanzata di Arnold Schwarzenegger nel film I gemelli.

Dopo un breve matrimonio con Kevin Gage, e un’altrettanto breve relazione con l’attore Charlie Sheen si lega al protagonista di Grease. Sia lei che il marito John Travolta hanno recitato nel film Battaglia per la Terra, basato su una novella del fondatore di Scientology. La Preston è scomparsa nel luglio del 2020 a causa delle conseguenze di un tumore al seno con cui aveva lottato nei precedenti due anni.

John Travolta, Ella e Kelly Preston

5 curiosità su John Travolta

– Nel 1992 ha rischiato di morire per un incidente aereo a bordo del suo jet privato. Lui e la famiglia si sono miracolosamente salvati grazie a un atterraggio di emergenza, in seguito a una collisione.

– Ha 4 fratelli e tutti sono stati cresciuti secondo la dottrina cattolica.

– Ha un profilo Instagram che aggiorna personalmente e costantemente sia con scatti della sua vita privata e della sua famiglia, che della sua carriera.

– Per ottenere la parte di Tony Manero nell’omonimo film si allenò molto duramente: correva per quattro chilometri e ballava per tre ore al giorno. Alla fine delle riprese, perse ben dieci chili.

– Ben tre dei film che fecero di Richard Gere una star internazionale furono rifiutati da John Travolta: I giorni del cielo, American Gigolo e Ufficiale e Gentiluomo.

Dove abita John Travolta?

Stando alle ultime notizie che risalgono ormai al 2016, John Travolta e la sua famiglia vivono a Ocala in Florida, in una maestosa e splendida villa. La casa lussuosissima sarebbe costata all’attore più di due milioni e comprende l’inimmaginabile: dalla sala da pranzo affrescata fino alla parete vetrata che permetta la vista sul giardino.

Proprio il giardino, poi è il punto forte di tutta l’abitazione con una piscina immensa con tanto di scivolo! A completare il tutto, poi, una pista di atterraggio e un hangar con all’interno ben 5 velivoli differenti per un costo totale intorno agli 85 milioni di euro.

John Travolta: film e tv

Ad esclusione di in un piccolo ruolo del film Carrie – Lo sguardo di Satana, l’esordio assoluto al cinema per John Travolta è avvenuto con il film Il Maligno, che lo fece conoscere al grande pubblico nel 1975.

Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: La febbre del sabato sera, Grease – Brillantina, Senti Chi Parla, Pulp Fiction, Il rovescio della medaglia, Get Shorty, Phenomenon, Face/Off – Due Facce di un Assassino, Magic Numbers, Unico Testimone, Svalvolati on the road, Hairspray.

In campo televisivo, è nota per la sua interpretazione di Robert Shapiro nella serie antologica American Crime Story, per la quale ha ricevuto il consenso della critica e una nomination per gli Emmy Award.

