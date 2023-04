La tecnica militare per addormentarsi in 2 minuti: come funziona e in che modo utilizzarla per poter prendere sonno facilmente.

Aprile dolce dormire. Con l’arrivo della primavera è inevitabile sentire un bisogno quasi fisiologico di riposare di più. Non tutti riescono però ad addormentarsi facilmente. Recenti studi hanno anzi dimostrato che sono moltissime le persone in tutto il mondo alle prese con frequenti problemi di insonnia. C’è per un rimedio che arriva direttamente dagli Stati Uniti e che è diventato popolare ovunque anche grazie ai social: la tecnica militare per addormentarsi in soli due minuti utilizzata dall’esercito americano. Come funziona? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Cos’è la tecnica militare per addormentarsi in due minuti

In un’epoca in cui gran parte della popolazione adulta non dorme tra le sette e le nove ore a notte, come raccomandato dai medici, a causa anche dell’ansia e dello stress che accumuliamo durante il giorno, una tecnica per addormentarsi diventa spesso un rimedio necessario. Illustrata per la prima volta in un libro del 1981 (Relax and Win: Championship Performance), questa tecnica viene utilizzata dai militari per riuscire a prendere sonno anche sul campo di battaglia.

Ma funziona davvero? Dirlo con certezza non è semplice, non essendo ancora stati effettuati degli studi specifici. Tuttavia, sono molte le testimonianze di persone, anche tramite social, che hanno parlato con tono entusiastico di questa tecnica, insegnata ormai anche da alcuni medici per risolvere i problemi di insonnia legati a stress.

Tecnica militare per addormentarsi: come utilizzarla

La tecnica è simile a una scansione corporea e permette di rilassarsi e “spegnere” il proprio corpo. Per utilizzarla e crollare quindi in un sonno profondo e riposante, bastano due minuti. Per prima cosa, bisogna rilassare il proprio viso, iniziando dalla fronte e passando agli occhi, alle guance e alla mascella, concentrandosi sulla respirazione. Importante, secondo step, lasciar cadere le spalle, per sciogliere la tensione immaginando anche una sensazione di calore. Consigliabile tenere le braccia lungo i fianchi, comprese le mani e le dita.

A questo punto, una volta rilassati, è necessario fare un respiro profondo e lento, rilassando il petto e lo stomaco. Tocca poi alle gambe da sciogliere una per volta, immaginando sempre una sensazione di calore che vada a riscaldare prima le cosce, poi le ginocchia, fino ad arrivare alle dita dei piedi. Una volta che tutto il corpo è rilassato al massimo, è necessario liberare la mente da ogni tensione. In che modo? Possiamo immaginare di essere sdraiati su una barca, al centro di un lago fermo, immobile, circondati da un cielo limpido sulla nostra testa e solo i rumori della natura attorno a noi. Oppure possiamo pensarci sdraiati su un’amaca di velluto nero, in una stanza buia dove regna il silenzio. Se mentre stiamo focalizzando la nostra mente su queste immagini ci distraiamo, basta ripetere per dieci secondi “non pensare“, e ricominciare da capo. A questo punto, se abbiamo applicato la tecnica correttamente, in circa due minuti dovremo prendere sonno. Semplice, no?

Di seguito un video che spiega, passaggio per passaggio, come addormentarsi in due minuti:

