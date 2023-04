La canzone “Un briciolo di allegria” è nata senza che Mina e Blanco si incontrassero. Ecco come è stato possibile.

In questi giorni, tra le canzoni più ascoltate e apprezzate c’è senza alcun dubbio “Un briciolo di allegria” di Mina e Blanco. Una canzone che oltre a piacere ha destato anche una certa curiosità.

Come tutti ben sanno, infatti, Mina non si fa vedere in giro da diverso tempo. E ciò vale anche per eventuali collaborazioni. Cosa che non è cambiata con quella appena realizzata con Blanco che, nonostante tutto, è stato nello studio di registrazione della cantante.

Com’è avvenuta la collaborazione tra Blanco e Mina

Blanco è da sempre un fan dell’incredibile Mina e sognava da tempo di poter cantare insieme all’artista. Così è nata la sua idea per una collaborazione che è stata accettata dalla cantante e che ha portato alla nascita di “Un briciolo di allegria”. La canzone, che mescola in modo davvero impeccabile le due voci, però, è stata realizzata senza che i due cantanti si incontrassero.

Blanco

Il tutto è avvenuto attraverso un mixaggio che ad oggi è effettivamente possibile e che può mettere insieme due voci sebbene registrate in momenti e posti diversi.

Nel caso specifico, però, il posto è stato lo stesso e tutto dietro desiderio di Blanco.

Come mai Blanco è stato allo studio di Mina senza incontrarla.

Sebbene il brano fosse registrabile da studi diversi, Blanco, da sempre fan della cantante, ha deciso di recarsi comunque nello studio di registrazione di Mina. Il suo desiderio era infatti quello di assaporarne l’atmosfera e di poter cantare nello stesso posto dove lo fa Mina.

Un desiderio che si è realizzato portando ad una canzone che sembra cantata davvero in coppia anche se, di fatto, è “solo” il frutto di un lavoro effettuato in un secondo momento in sala di mixaggio.

Mina

Quanto all’impossibilità di vedere dal vivo la cantante, Blanco non si è detto deluso. Anzi, il cantante avrebbe affermato di esserne quasi felice perché così facendo ha mantenuto quella magia che si ha quando si pensa ad un idolo. Magia che quando si incontra dal vivo la persona tende a svanire sempre un po’ ma che, in questo caso, è rimasta intatta.

