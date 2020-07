Nathalie Guetta, tra Don Matteo e Ballando con le stelle (e 2 fratelli celebri)

Se le manca una certa dose di sensualità, non si può dire altrettanto dell’ironia e della solarità: Nathalie Guetta è la regina indiscussa delle risate, scopriamo chi è!

Non tutti sanno che oltre il set di Don Matteo e Ballando con le stelle 2018, l’attrice Nathalie Guetta dimostra altrettanta grinta e simpatia anche nella vita vera. Donna brillante come poche, lontana dalle apparenze e sempre ancorata alle sue radici: guardiamo da vicino la stella che ha fatto tanto divertire il pubblico italiano e non solo!

Chi è Nathalie Guetta?

Nathalie Evalyne Guetta è nata a Parigi il 9 settembre 1958 (Vergine), ed è entrata nel cuore degli italiani con la sua immagine di attrice dal carattere frizzante e mai scontato. Una battuta tira l’altra, in quella che è la sua dimensione più naturale, la simpatia. A 16 anni ha lasciato la capitale francese per cimentarsi in spettacoli circensi tra Francia e Benelux.

In Italia è diventata famosissima per il suo ruolo di spicco nella fiction Don Matteo, con Terence Hill, in cui ha interpretato il personaggio di Natalina (e continua ancora a interpretarlo).

Ha due fratelli, il dj e produttore David Guetta e il giornalista politico Bernard Guetta. Non tutti sanno che a Napoli, poco dopo il suo arrivo in Italia, ha intrapreso una fortunata esperienza come insegnante di clownistica.

Nathalie Guetta: la vita privata

Nonostante rappresenti il simbolo della donna ‘imbranata’ in amore, su cui ha sempre posto l’accento nella sua strepitosa carriera artistica, in realtà Nathalie Guetta ha avuto una vita privata intensa. È stata sposata con Yudiel Sanchez, un ragazzo cubano, che ha ben 17 anni meno di lei.

La coppia si è conosciuta durante una vacanza di Nathalie ai Caraibi, nel 2007, dopo le riprese di Don Matteo. In base all’intervista fatta per il magazine Gente è emerso che Yudiel è stato folgorato dallo sguardo profondo dell’attrice, motivo che lo ha spinto a corteggiarla giorno per giorno con regali e rose rosse. Purtroppo però la loro unione è durata 5 anni e mezzo, come dichiarato dalla stessa attrice nel corso di un’intervista a Vieni da me, poi è finita.

Nel settembre 2018, durante una sua ospitata al programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Nathalie Guetta ha raccontato la fine della relazione con Yudiel e del suo dramma: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però… Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo“.

Poi ha continuato sulla sua attuale situazione sentimentale: “Adesso? Adesso non c’è nessuno“. Quindi l’attrice è single.

Chi è l’ex marito di Nathalie Guetta, Yudiel Sanchez?

Classe 1975, Yudiel Sanchez proviene da Cuba, paese in cui è nato e cresciuto. Lui ha 17 anni in meno di Nathalie Guetta. Su di lui si conoscono pochissime informazioni, principalmente perché non è un personaggio pubblico.

Di professione, infatti, ha sempre fatto il falegname e continua a farlo anche in Francia, dove si era trasferito con la moglie dopo il matrimonio, anche se poi, come sappiamo, la storia è finita. La coppia non ha mai avuto figli, mentre Yudiel è papà di un ragazzo avuto da una precedente relazione.

Nathalie Guetta a Ballando con le stelle 2018

Stella sulle stelle: verrebbe da dire questo, a voler fare un bilancio dell’esperienza di Nathalie Guetta come concorrente dell’edizione 2018 di Ballando con le stelle. I telespettatori hanno amato la sua esilarante presenza scenica, la spiccata autoironia e l’innegabile tenacia. Al fianco del maestro di ballo Simone Di Pasquale, ha contribuito a dare allo show della Carlucci un taglio decisamente irriverente e comico che ha conquistato ampie fette di pubblico. Sicuramente la rivelazione della stagione!

5 curiosità sull’attrice

–Ha un cane, di razza simile al carlino, che ama moltissimo e che ritrae spesso nelle foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Si chiama Achille!

-Sua nipote, Emma Moatti, è molto attiva sui social ed è l’autrice della pagina Maison Parisienne, dedicata alla moda, all’arte e all’architettura di Parigi.

-Anche dopo l’edizione 2018 di Ballando con le stelle, l’attrice è rimasta molto amica del ballerino Simone Di Pasquale, suo maestro durante le esibizioni.

-Non sappiamo con esattezza dove abiti Nathalie Guetta. Ha raccontato a Vieni da me che ha un bellissimo ricordo di Napoli, dove ha mosso i primi passi della sua carriera, ed è anche affezionata a Roma. Però ha dichiarato di essere tornata a Parigi a causa di “un esaurimento nervoso”. Pensiamo quindi che la sua residenza sia nella capitale francese.

-Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio.

