Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tornano in Diavoli 2: la stagione arriva su Sky il 22 aprile, ecco tuto quello che c’è da sapere.

Diavoli è stata una delle serie TV di maggiore successo del 2020 e, a distanza di circa due anni dall’uscita della prima stagione, arrivano su Sky gli episodi della seconda stagione. Diavoli 2 è formata da un totale di 8 episodi (erano 10 quelli della prima stagione) che, oltre che su Sky, potranno essere visti anche sulla piattaforma streaming Now TV. Dal cast alle anticipazioni della trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della serie TV.

Diavoli 2: uscita della serie TV

Quando esce Diavoli 2? La prima domanda che molti fan della serie TV si stanno ponendo è questa. La data scelta per il debutto dei nuovi episodi è quella di venerdì 22 aprile 2022. Ogni venerdì sera, per quattro settimane, su Sky andranno in onda due nuovi episodi della seconda stagione della serie TV.

ALESSANDRO BORGHI

Diavoli 2: anticipazioni e trama della serie TV

Sono trascorsi quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a fermare il piano di Dominic Morgan contro l’Euro. E’ rimasto CEO della New York-London Investment Bank e decide di intraprendere una politica di acquisizione filocinesi facendo entrare nuovi investitori provenienti dalla Cina.

A sorpresa alla sua porta di presenta proprio Dominic Morgan che lo mette in guardia proprio riguardo ai nuovi partner, che sarebbero pronti a tradirlo per proseguire una silenziosa battaglia contro gli Stati Uniti per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo dove decidere se fidarsi o no Dominic e se allearsi con lui.

Diavoli 2: il cast della serie TV

A impersonare i due protagonisti principali di Diavoli 2, Massimo Ruggero e Dominic Morgan, sono ancora una volta rispettivamente Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Nel casto della seconda stagione troviamo poi anche Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry, Lars Mikkelsen, Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosager.

