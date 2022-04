Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix ad aprile 2022: c’è grande attesa per le nuove stagioni di Elite, Better Call Saul e non solo.

I tanti abbonati a Netflix lo sanno bene: ogni mese il catalogo di film e serie TV della popolare piattaforma streaming è sempre più ricco di nuovi contenuti. Tra le uscite più attese del mese di aprile 2022 troviamo certamente Elite 5, Better Call Saul 6 ma anche Russian Doll 2 e la seconda parte di Ozark 4. Vediamo allora nel dettaglio, giorno per giorno, quali sono le uscita su Netflix di aprile 2022.

Netflix: le serie TV in uscita ad aprile 2022

Ecco le serie TV in uscita su Netflix nel mese di aprile del 2022:

Venerdì 1 aprile

Trivia Quest

L’Ultimo Bus del Mondo

The Home Edit: l’arte di organizzare la casa S2

Michela Giraud, la verità, lo giuro!

L’Ultimatum: o mi sposi o te ne vai

Giovedì 7 aprile

Senzo: omicidio di una star del calcio

Venerdì 8 aprile

Élite (stagione 5)

Tiger & Bunny (stagione 2)

Martedì 12 aprile

Hard Cell

Mercoledì 13 aprile

I parchi nazionali più belli del mondo

Felice o quasi (stagione 2)

Giovedì 14 aprile

Ultraman (Stagione 2)

Venerdì 15 aprile

Anatomy of a Scandal

Martedì 19 aprile

Better Call Saul (stagione 6 – prima parte)

Mercoledì 20 aprile

Russian Doll (stagione 2)

Yakamoz

Venerdì 22 aprile

Heartstopper

Selling Sunset

Venerdì 29 aprile

Ozark 4 – seconda parte

Sabato 30 aprile

The Vampire Diaries

Netflix: i film in uscita ad aprile 2022

Ecco i film in uscita su Netflix nel mese di aprile del 2022:

Venerdì 1 aprile

Nella Bolla

Sempre più bello

Il Sole a Mezzanotte

Apollo 10 e mezzo

Celeb Five: dietro le quinte

Battle: Freestyle

Giovedì 7 aprile

Ritorno allo spazio

Venerdì 8 aprile

The In Between – Non ti Perderò

Metal Lords

Yaksha

Danzando sul cristallo

Sabato 16 aprile

Venom: La Furia di Carnage

Martedì 19 aprile

White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch

Venerdì 22 aprile

Ti giro intorno

Mercoledì 27 aprile

L’assedio di Silverton

Giovedì 28 aprile

Bubble

