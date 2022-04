Ecco le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video ad aprile 2022: ci sono anche le stagioni 3 e 4 di The Handmaid’s Tale.

Anche il catalogo di Amazon Prime Video, così come quello di tutte le altre principali piattaforme streamgin, mese dopo mese si arricchisce con nuovi film e nuove serie TV. Tra le piattaforma attese di aprile 2022 c’è sicuramente Bang Bang Baby, serie TV italiana che ha tra i protagonisti principali Arianna Becheroni, Adriano Giannini e Lucia Mascino. Vediamo ora nel dettaglio, giorno per giorno, quali sono le uscite di aprile 2022 su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a aprile 2022

Ecco le serie TV in uscita ad aprile 2022 su Amazon Prime Video:

Venerdì 1 aprile

Chicago Med (stagioni 1 e 2)

Wolf Like Me (stagione 1)

La Scuola dei Misteri: Las Cumbres (stagione 2).

Lunedì 11 aprile

Condor (stagioni 1 e 2)

Lulu Vroomette (stagione 1)

Venerdì 15 aprile

Outer Range (stagione 1)

Lunedì 25 aprile

Bleach (stagioni 12 e 13)

Giovedì 28 aprile

Bang Bang Baby (stagione 1, primi 5 episodi)

Venerdì 29 aprile

Undone (stagione 2)

The Handmaid’s Tale (stagioni 3 e 4)

Amazon Prime Video: i film in uscita a aprile 2022

Ecco i film in uscita a marzo 2022 su Amazon Prime Video:

Venerdì 1 aprile

Guida sexy per brave ragazze

Essere John Malkovich

American Hustle – L’apparenza inganna

Hell – Esplode la furia

American Honey

La rapina perfetta

2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma

Soldato Jane

Incinta… o quasi

Austin Powers – Il controspione

Il vendicatore

6 Bullets

Sognando Manhattan

Quella svitata della mia ragazza

Blonde Ambition – Una bionda a NY

Killing Point

C’era una volta in America

Scomparsa

Bobby Z, il signore della droga

Il gatto e la luna

Il vecchio e la bambina

Lunedì 4 aprile

Freaks Out

Why Me

All’alba perderò

Babylon A.D.

In darkness – Nell’oscurità

Summertime – Sole, cuore… amore

Martedì 5 aprile

Killer Joe

Mercoledì 6 aprile

Il Premio

Navigator

Giovedì 7 aprile

El Cid

Venerdì 8 aprile

The Hateful Eight

La Ragazza Del Mondo

Lunedì 11 aprile

Una notte da dottore

Martedì 12 aprile

2night

Sole

Mercoledì 13 aprile

Maldamore

Giovedì 14 aprile

Cella 211

Invasion

Venerdì 15 aprile

Ender’s Game

Alien Outpost – L’invasione

Knuckledust – Fight Club

Sabato 16 aprile

Litigi d’amore

Domenica 17 aprile

Belli ciao

Lunedì 18 aprile

Con tutto il cuore

Martedì 19 aprile

…E ora parliamo di Kevin

Mercoledì 20 aprile

Leoni

Venerdì 22 aprile

Ciliegine

Sabato 23 aprile

A Quiet Place – Un posto tranquillo

Medianeras – Innamorarsi a Buenos Aires

Martedì 26 aprile

Candyman

Mercoledì 27 aprile

Moschettieri del Re

Sabato 30 aprile

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Riproduzione riservata © 2022 - DG