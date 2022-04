Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + a aprile 2022: come sempre tante novità, tra le più attese c’è Le fate ignoranti.

Il favoloso mondo delle sorelle Kardashian (Kim, Kris, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie) torna su Disney + con una nuova stagione: proprio The Kardashian è una delle novità più attese sulla piattaforma streaming nel mese di aprile del 2022. Ma non è certo l’unico. Come sempre, anche in questo mese il catalogo di film e serie TV si arricchisce con tante novità, come la serie TV Le fate ignoranti diretta da Ferzan Ozpetek (che aveva diretto anche l’omonimo e pluripremiato film del 2001 che aveva avuto un grande successo) con protagonisti Cristiana Capotondi, Luca Argentero e Carla Signoris. E poi ancora tante altre novità per tutti i gusti, senza dimenticare i contenuti già presenti nel catalogo perché usciti negli scorsi mesi. Ecco, giorno per giorno, quali sono tutte le uscite di aprile 2022 su Disney +, sia per quanto riguarda le serie TV, sia per quanto riguarda i film.

Disney +: le serie TV in uscita a aprile 2022

Ecco le serie TV in uscita su Disney+ nel mese di aprile del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Kimono Kim Kardashian

Mercoledì 6 aprile

Silgle drunk female

Star (stagione 2)

I Simpson (stagione 32)

Mercoledì 13 aprile

Le fate ignoranti

Giovedì 14 aprile

The Kardashians

Mercoledì 20 aprile

Grown-fish (stagione 4)

The Dropout

Mercoledì 27 aprile

Dollface (stagione 2)

Disney +: i film in uscita a aprile 2022

Ecco i film in uscita su Disney+ nel mese di aprile del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Venerdì 1 aprile

Meglio Nate che niente

Venerdì 8 aprile

Sex Appeal

Venerdì 15 aprile

Fresh

Venerdì 22 aprile

Last Tepui: vette inesplorate

Ritorno alla fattoria dei nostri sogni

Polar bear

Venerdì 29 aprile

La vita nascosta – Hidden life

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG