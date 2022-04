Patrizia Bonetti avrebbe lasciato il programma, a causa di diverse ustioni subite: ecco cosa è successo alla naufraga dell’Isola 2022.

Patrizia Bonetti non è stata più vista, all’Isola dei Famosi 2022, dopo la seconda puntata: la ragazza, infatti, non ha partecipato alla diretta, alla quale hanno preso parte tutti i naufraghi. Pare che la giovane sia costretta a ritornare in Italia a causa di ustioni subite.

Isola 2022, Patrizia Bonetti ustionata: la concorrente torna in Italia?

Una concorrente dell’Isola 2022 potrebbe ritornare a casa: parliamo di Patrizia Bonetti la quale, a causa di diverse ustioni, sarebbe stata costretta a lasciare il programma per farsi assistere accuratamente. La giovane si sarebbe ferita proprio nel corso della Prova del Fuoco. Una foto della naufraga da Instagram:

Non è la prima volta che – nel noto programma televisivo – accadono incidenti che costringono i partecipanti a fare dietro front e a tornare a casa, poiché bisognosi di cure: accadde, ad esempio, anche a Elisa Isoardi che dovette ritornare in Italia per farsi curare un occhio che le doleva molto.

Patrizia Bonetti

Una prova troppo rischiosa

Sia Patrizia che Roberta Morise hanno tirato troppo la corda durante la Prova del Fuoco: nessuna era intenzionata a cedere e si sono avvicinate troppo, tanto da subirne, poi, le conseguenze, in particolare Patrizia.

La prova è stata vinta a Roberta che, a differenza di Patrizia, non si è mossa per sfuggire al calore del fuoco. Non si sa se la giovane concorrente dell’Isola abbia riportato ustioni di grave entità.

