Eleonora Daniele ha rivelato che l’essere mamma l’ha migliorata, rendendola più bella e delicata. Ecco le sue parole.

Diventare mamma per Eleonora Daniele è stata un’esperienza positiva e meravigliosa. La conduttrice televisiva, infatti, ha rivelato che da quando è diventata una madre ha notato di essere diventata “più bella e delicata”.

Eleonora Daniele da mamma: “sono più bella e delicata”

Diventare madre per Eleonora Daniele è stata una bellissima esperienza, tanto che, in una intervista rilasciata a Gente, la conduttrice televisiva ha affermato di essere migliorata sotto vari punti di vista. Una foto da Instagram:

Sua figlia Carlotta, che compirà 2 anni a breve, le ha rivoluzionato la vita: “Essere mamma mi ha fatto diventare più bella e delicata. Mi ha resa più donna, mi ha fatto diventare più bella, in senso lato, intendo”.

E aggiunge: “La bellezza è la proiezione di ciò che senti dentro, è una luminosità che si percepisce allo sguardo e che arriva dallo spirito. Lei ha sprigionato tutto questo. E poi è riuscita a cambiare la mia concezione del tempo, ad annullare qualsiasi forma di egoismo”.

Eleonora Daniele

Un secondo figlio per la conduttrice televisiva?

Nel corso dell’intervista, la Daniele ha espresso anche la volontà di voler dare un fratellino o una sorellina alla piccola Carlotta. Ecco cosa ha rivelato in merito: “Il desiderio c’è, non lo nego. Mi piacerebbe non lasciarla da sola, farle capire quanto è bello crescere avendo compagnia, e io lo so bene: la mia vita non sarebbe la stessa senza le mie due sorelle e Luigi, mio fratello, che ora non c’è più“.

Anche se la volontà c’è, Eleonora è consapevole che il tempo scorre inesorabile: “Bisogna fare i conti con il tempo che passa e che è troppo poco per gestire tutto. Perciò dico che se dovesse arrivare un fratellino sarei felicissima. Con naturalezza, però, come è stato per lei, senza pensare che debba accadere a tutti i costi“.

