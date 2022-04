Alba Parietti non ha mai nascosto la sua passione per gli animali. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sul suo cane, incontrato in tv.

Showgirl, conduttrice, attrice, ballerina e chi più ne ha, ne metta: stiamo parlando di Alba Parietti. La mamma di Francesco Oppini ha un curriculum da fare invidia, ma i fan la amano anche per un altro lato, oltre quello artistico, ovvero la sua passione per gli animali. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo cane che, strano ma vero, ha incontrato in tv.

Alba Parietti cane: razza e nome

Alba Parietti non ha bisogno di presentazioni. Qualcuno la ama, mentre altri la odiano, eppure il suo curriculum parla chiaro: showgirl, attrice, conduttrice, ballerina, opinionista e modella. Non è escluso, nonostante l’età, che possa aggiungere altri ‘tasselli’ alla sua scheda professionale. D’altronde, Alba è un vero e proprio uragano e l’ha dimostrato più volte. Oltre al piano lavorativo, però, è conosciuta e apprezzata anche per il suo grande amore nei confronti degli animali. Nel 2014, la Parietti ha adottato un cane che a cui ha dato un nome molto particolare: Venghi.

Una donna con il suo curriculum dove avrebbe potuto incontrare il ‘figlio’ peloso? Semplice, a lavoro. Alba ha visto per la prima volta il cane dietro le quinte della trasmissione Pomeriggio 5, dove spesso è opinionista. E’ bastato uno sguardo e Venghi è tornato a casa con lei.

“La sera ormai affretto il passo per tornare a casa da lui. Perché so che mi attende impaziente nel mio letto per farsi coccolare“, ha dichiarato Alba che ha perfino dedicato al cane una poesia, Ode al cane di Pablo Neruda.

3 curiosità sul cane della showgirl

Alba Parietti e il suo cane non si separano mai e anche il figlio Francesco Oppini, nonostante abbia la passione per i gatti, adora trascorrere del tempo con lui.

-Prima che arrivasse Venghi, la showgirl aveva un altro cane di nome Tato. Purtroppo l’animale si è ammalato e Alba non ha avuto altra scelta che l’eutanasia.

-Stando a quanto raccontato dalla Parietti, il suo cane ha un fiuto infallibile in fatto di uomini: il suo ultimo ex fidanzato non gli piaceva e lei ha sbagliato a non dargli retta fin dall’inizio.

-Alba ha coniato uno slogan tutto suo contro l’abbandono degli animali durante la bella stagione: “D’estate si abbandonano i fidanzati non i cani“.

