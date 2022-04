Elisa Isoardi, single da tempo, non vive sola, ma in compagnia di un cane che è tutta la sua vita: scopriamo tutte le curiosità sul cucciolo.

Elisa Isoardi non è stata molto fortunata in amore, almeno quello umano, ma è stata benedetta dall’arrivo di un cane che le ha salvato la vita. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, in diverse interviste, ha raccontato di un episodio particolare che la lega al suo amico a quattro zampe. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sul cucciolo.

Elisa Isoardi: tutto sul suo cane

Da tempo assente dal mondo dello spettacolo, se non nei panni di concorrente di reality o talent show, Elisa Isoardi continua a comunicare con i fan via social. E’ nel mondo virtuale che l’ex conduttrice de La prova del cuoco condivide spesso scatti che la ritraggono in compagnia del suo cane. Si tratta di un cucciolo di razza Barboncino, entrato nella sua vita nel 2014. L’animale si chiama Zenit ed ha un bellissimo pelo riccioluto di colore grigio. I suoi occhietti sono vispi e rispecchiano alla perfezione il suo animo.

Per stessa ammissione di Elisa, il cane le ha salvato la vita. La Isoardi è svenuta in bagno e il cucciolo ha fatto di tutto per farla riprendere. Si è messo ad abbaiare e le ha leccato la faccia fino a quando non ha riaperto gli occhi. In questo periodo, l’ex fidanzata di Matteo Salvini aveva dei problemi di salute che le provocavano dolori all’addome, talmente forti da farle perdere i sensi.

“Lui mi capisce al volo“, ha dichiarato Elisa nel corso di una recente ospitata nella trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Non a caso, la Isoardi e Zenit hanno un rapporto simbiotico e difficilmente si separano. L’unica occasione in cui l’ex presentatrice non lo ha visto per diverso tempo è quando è stata scelta come concorrente de L’Isola dei Famosi.

3 curiosità sul cane di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi vive in simbiosi con il suo cane e ha confessato che è stato lui a sceglierla. Quando è andata nell’allevamento di barboncini dare uno sguardo ai cuccioli, solo Zenit si è avvicinato a lei per giocare.

-Quando Elisa era al timone de La prova del cuoco, Zenit andava in studio con lei. Il cane è diventato una vera e propria star, tanto che la produzione del programma culinario gli ha assegnato uno spazio tutto suo, in cui si preparavano ricette destinate agli amici a quattro zampe.

-Prima di adottare Zenit, la Isoardi ha avuto un cane di razza Shih-tzu di nome Chicca e un gatto chiamato Otello.

-Il cane dorme nel letto con la Isoardi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG