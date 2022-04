Giorgia Gianetiempo è presente nel cast di Un posto al sole fin da quando era una bambina. Fidanzata e innamorata di un collega conosciuto proprio sul set, l’attrice vive a Napoli con il suo principe azzurro e con un cane che è tutta la sua vita. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sul simpatico amico a quattro zampe.

Attrice di Un posto al sole, dove veste i panni di Rossella Graziani, Giorgia Gianetiempo si è fatta grande accanto ai fan della soap opera napoletana. E’ entrata nel cast, infatti, che era soltanto una bambina e ancora oggi fa parte della grande famiglia di Palazzo Palladini. Lavorando nella produzione partenopea non è soltanto cresciuta professionalmente, ma ha anche trovato l’amore, ovvero il collega Luca Turco che in Upas interpreta Nico Poggi.

La coppia vive a Napoli con un cane che ama più di ogni altra cosa, adottato nel mese di maggio del 2016. L’amico a quattro zampe si chiama Mia ed è di razza Barboncino Toy. La cucciola è una grande coccolona e adora essere abbracciata dai suoi padroni. Stando a quanto raccontato da Giorgia sui social, però, non ama troppo fare amicizia con gli altri amici a quattro zampe.

Giorgia Gianetiempo e Luca Turco adorano il loro cane, tanto che qualche volta lo portano anche sul set di Un posto al sole. Quando viaggiano, però, preferiscono lasciarlo a casa, con persone fidate che possono occuparsi di lui.

-Il cane compare spesso sui social con dei cappottini colorati, ma non è chiaro se sia più una scelta fashion della padrona oppure un volere dell’animale.

-Mia, come quasi tutti i cani dei Vip, ha un suo profilo Instagram, seguito da quasi 3000 follower.

-Giorgia e Luca si definiscono rispettivamente “mamma” e “papà” di Mia.

