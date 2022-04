Quando si sceglie di prendere un amico a quattro zampe, capita spesso di chiedersi quali sono i cani che non perdono pelo. Ecco la risposta e cosa è giusto sapere a riguardo.

I cani che non perdono pelo sono una sorta di mito che è giusto spiegare in modo da non andare incontro ad errori di valutazione. È infatti molto importante sapere che un cane che non perde il pelo non esiste a meno che non si tratti di uno del tutto glabro e che quindi non ne ha.

Ci sono però, quelle che sono note come razze di cani che non perdono il pelo e che devono questa nomea al fatto che non hanno una vera e propria muta. Cosa che li porta a perderne così poco da passare quasi inosservato.

Ecco le razze che non perdono (quasi) pelo

Il cane senza sottopelo e che quindi tende a perderne poco si rivela particolarmente adatto ai soggetti allergici.

basenji

Da questo punto di vista, quindi, scoprire quali sono quelli che ne perdono davvero pochissimo può rivelarsi utile.

Tra i cani piccoli che non perdono pelo o quasi ci sono ad esempio, il Basenji, il Bichon Frisé, Il Chinese Crested, il Cairn Terrier, l’Havanese, li Yorkshire terrier, il Maltese ed il Lhasa Apso.

Tra quelli medi e grandi ci sono invece l’Afgnah Hound, lo Schnauzer gigante ed il Barbone.

Come aiutare il cane a perdere poco pelo

Ora che abbiamo visto quali sono le razze che perdono pochissimo pelo è molto importante tenere a mente che per far sì che un cane non dia problemi in tal senso è molto importante prendersene cura e spazzolarlo regolarmente.

In questo modo si elimineranno eventuali eccessi di pelo che altrimenti potrebbero staccarsi in altri momenti. Inoltre, tenendolo sempre correttamente pulito si eviteranno anche problemi relativi ad allergie che spesso dipendono anche dalla forfora e dalla polvere che si annida tra i peli.

Detto ciò, in assenza di problemi di salute, è bene ricordare che un minimo di perdita di pelo è più che normale e che ci si abitua abbastanza in fretta alla sua presenza. Motivo per cui è sempre meglio scegliere il cane più adatto in base al carattere e ad altre particolarità.

