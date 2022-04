Il sacro di Birmania è un gatto molto particolare per via del rapporto speciale che tende a creare con gli umani con cui vive. Scopriamone le caratteristiche

Tra i gatti considerati particolarmente belli non si può non citare il sacro di Birmania, considerato davvero particolare per via del contrasto tra mantello, muso ed occhi che sono sempre di uno splendido blu zaffiro. Questo felino, è inoltre speciale anche da un punto di vista caratteriale. Si tratta, infatti, di un gatto particolarmente socievole e che ama vivere con la propria famiglia.

Sacro di Birmania: carattere e particolarità

Il gatto sacro di Birmania ha origini misteriose che contribuiscono ad accrescere la curiosità su questa razza. Si pensa, ad esempio, che il primo esemplare sia giunto in Francia come dono per il maggiore Gordon Russel che aveva salvato i tempi di Lao Tsun.

sacro di birmania

Secondo alcune leggende, si tratta invece di un gatto sacro che arriva proprio da un monastero in Birmania. Al di là delle storie sul suo lignaggio, il gatto Birmano ha un portamento elegante che lo contraddistingue e a cui si aggiunge un carattere davvero particolare.

Socievole e amante della vita in famiglia, si rivela anche curioso e, per questo motivo, in grado di cacciarsi nei guai. Fedele come pochi altri, ama giocare e si rivela una buona compagnia per i bambini. Molto legato alla famiglia, arriva addirittura ad imitarne i modi di fare. Cosa che lo rende davvero buffo e che ne fa un esemplare unico nel suo genere.

Gatto di Birmania: prezzo e spese varie

I gatti di Birmania, appartengono ai gatti a pelo lungo. Per questo motivo necessitano di essere spazzolati almeno due volte a settimana. Ciò nonostante, se si impara a farlo nel modo corretto si possono ridurre le spese della toelettatura.

Andando al costo d’acquisto, questo si aggira dai 700 ai 1300 euro e varia in base a diversi fattori. A questa spesa vanno poi aggiunge quelle veterinarie e quelle per giochi e alimentazione. Il tutto considerando che questo gatto è in grado di gestirsi autonomamente con il cibo, non tende all’obesità e pertanto non costa molto neppure in tal senso.

Ovviamente, avrà bisogno di un contesto familiare in grado di consentirgli le dovute attenzioni e le giuste cure senza le quali soffrirebbe di solitudine.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG