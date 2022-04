Linus, voce amatissima di Radio Deejay, adora gli animali. In casa ha accolto un cane che è diventato come un terzo figlio.

Speaker radiofonico amato in tutta Italia, è Linus a svegliare ogni giorno milioni di persone con il suo programma su Radio Deejay. Non solo bravo nel suo lavoro, ma anche uomo dai valori saldi, che ha al suo fianco la stessa donna dal 1992. Tutto qui? Ovvio che no. E’ anche un grande amante degli animali e in casa ha scelto di accogliere un bellissimo cane: scopriamo tutte le curiosità che ci sono sull’amico a quattro zampe.

Linus cane: razza e nome

All’anagrafe Pasquale Di Molfetta, tutti lo conoscono con il nome d’arte Linus. Conduttore radiofonico da anni e anni, è diventato un punto cardine delle emittenti radiofoniche italiane, Radio Deejay in primis. E’ uno dei pochi, insieme al fratello Sabino Alberto, noto a tutti come Dj Albertino, ad aver iniziato la carriera in radio e a non aver mai abbandonato il primo amore. Felicemente sposato dal 1992 con Carlotta, è papà di due ragazzi, Filippo e Michele.

Nel 2018 Linus ha accolto in famiglia anche un cane, diventato quasi subito un terzo pargolo. Si chiama Ilde ed è un bellissimo esemplare di razza Labrador Chocolate. Come suggerisce il nome, l’amico a quattro zampe dello speaker radiofonico ha il manto color cioccolato. Il cucciolo è riuscito a riportare il sorriso in famiglia, dopo un terribile lutto vissuto nel 2017. Pasquale Di Molfetta, la moglie e i figli avevano un altro peloso, Bruna, ma è morto a soli 10 mesi. L’animale, a causa dell’esuberanza tipica della giovane età, è sfuggito al loro controllo ed è stata investito. Purtroppo, non è sopravvissuto all’impatto.

3 curiosità sul cucciolo del deejay

Per Linus, la moglie e i figli il cane è un vero e proprio membro della famiglia. Spesso lo speaker radiofonico va a lavoro accompagnato dal fedele amico a quattro zampe e qualche volta lo porta anche in palestra.

-Linus e il suo cane sono stati anche attori per un giorno: hanno girato uno spot per una nota azienda di divani.

-E’ stato Filippo, il figlio di Linus, a trovare il primo cane Bruna morto. E’ stato un trauma per tutta la famiglia del deejay.

-Ilde non è stata scelta per caso: ha lo stesso papà di Bruna, la cucciola che l’ha preceduta.

