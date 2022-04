Affascinante come pochi, il gatto di razza LaPerm ha un bellissimo pelo riccio che è impossibile non accarezzare: scopriamo tutto su di lui.

Di una bellezza rara e con un carattere estremamente pacato, il gatto LaPerm è un animale domestico perfetto. Si adatta alla vita in appartamento ed è indipendente e autonomo, ma, allo stesso tempo, adora le coccole. Scopriamo cosa c’è da sapere prima di accogliere in casa un micio di questa razza.

Razza gatto LaPerm: cosa sapere sul micio riccio

Il gatto LaPerm, soprannominato non a caso micio riccio, è originario della città di The Dalles, nello Stato dell’Oregon. Riconosciuta ufficialmente nel 1996, la razza è facilmente riconoscibile grazie al pelo ondulato. Il mantello, corto o semi lungo e molto vaporoso, può essere di diversi colori: cannella, daino, crema, lilla, nero, bianco, cioccolato, blu e grigio. Il motivo, invece, può essere a strisce, bicolore, a macchie, solido o mink. Di taglia media, il gatto LaPerm ha la testa di forma triangolare e dalle orecchie, grandi e ampie alla base, spuntano dei ciuffi di pelo riccio. Gli occhi sono a mandorla e possono avere tante colorazioni, anche se i più diffusi sono oro, giallo e blu.

Per quel che riguarda il carattere, questo micio è davvero molto equilibrato. E’ un perfetto animale domestico, che non soffre neanche la solitudine. Ovviamente, per stare bene, deve avere a portata di zampa tiragraffi, giocattoli e percorsi che attirino la sua attenzione. Nonostante sia molto indipendente, adora le coccole ed è molto affettuoso e tenero. Non a caso, va d’accordo sia con i bambini, nei confronti dei quali si dimostra paziente e dolce, che con gli altri animali. In questo ultimo caso, però, è consigliato un periodo di inserimento con la presenza degli umani.

Il micio LaPerm ha un’aspettativa di vita molto lunga, tra i 15 e i 20 anni. L’unica accortezza di cui ha bisogno riguarda la cura delle orecchie, che tendono a secernere grandi quantità di cerume. Pertanto, è necessario tenerle pulite.

Gatto LaPerm: il prezzo

Prima di accogliere in casa un gatto LaPerm sappiate che, una volta nella vita, subisce una muta completa del mantello. Questo significa che, per un certo periodo, rimarrà completamente nudo. Ovviamente, non si tratta di una condizione permanente: il pelo ricrescerà più forte che mai. Infine, per quel che riguarda il prezzo, questo micio costa tra gli 800 e i 1500 euro.

