Attrice conosciuta e amata in ogni angolo del globo, Nicole Kidman è una appassionata di animali: vediamo quanti ne ha e come si chiamano.

Nicole Kidman non ha bisogno di presentazioni: sia per la sua bravura che per la vita sentimentale ha sempre fatto parlare di sé. In pochi, però, sanno che l’attrice ha una grande passione per gli animali: vediamo quanti amici a quattro zampe ha accolto in famiglia, come si chiamano e che razza sono.

Nicole Kidman, animali: razze e nomi

Attrice famosa in tutto il mondo per le interpretazioni in pellicole come Cuori ribelli, Eyes Wide Shut e Aquaman, Nicole Kidman è apprezzata ovunque. La sua bravura è fuori da ogni dubbio. Riesce a vestire i panni di personaggi comici, drammatici o romantici senza mai commettere un errore. Non è un caso, quindi, leggere soltanto recensioni positive sul suo conto.

Oltre alla vita professionale, è finita spesso al centro dell’attenzione per la sfera sentimentale. Dopo le nozze con Tom Cruise, avvenute nel 1990 e terminate nel 2001, ha sposato il cantautore country Keith Urban ed è ancora felice al suo fianco. Mamma di quattro figli, Isabella e Connor adottati con Cruise e Sunday Rose e Faith Margaret avuti dal secondo marito, la Kidman è una grande amante degli animali.

In casa ha accolto un cane e tre gatti. Il primo, di razza Barboncino, si chiama Julian ed ha un bellissimo manto color caramello. I felini, invece, sono: Ginger, Louis e Snow.

4 curiosità sui pelosetti dell’attrice

Nicole Kidman adora gli animali. Per sua stessa ammissione, ha atteso molto tempo prima di decidere di allargare la famiglia con un cane, mentre i gatti hanno fatto parte della sua vita fin dall’infanzia.

-Julian è stato il primo cane della sua esistenza. “Il mio primo cucciolo… in realtà il mio primo cane. Ho aspettato tutta la mia vita per questo!“, ha scritto Nicole sui social per presentare l’amico a quattro zampe ai fan.

-L’attrice porta sempre con sé non soltanto il cane, ma anche il gatto, per cui ha acquistato il classico zainetto con finestrella.

–Louis è un trovatello ed è stato adottato nel mese di settembre del 2020.

-Le gatte Ginger e Snow sono sorelle.

