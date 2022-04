Dalla mamma di DiCaprio alla Regina Elisabetta: scopriamo quali sono state “le suocere” più invadenti del mondo vip.

Rapporti non proprio idilliaci con le suocere non sono cosa nuova nel mondo vip e sono parecchie le celebrities che si sono trovate a dover fare i conti con mamme/suocere piuttosto difficili. Scopriamo quali sono le celebrities che hanno avuto rapporti burrascosi con le loro suocere e perché.

I vip che hanno avuto rapporti difficili con le suocere

Nel mondo dello show business si vocifera che lo scapolo d’oro per eccellenza, Leonardo DiCaprio, abbia avuto una mamma non proprio semplice per le sue fidanzate. Sarebbe stata proprio lei a mettere in fuga molte delle sue fiamme e infatti, nonostante qualche fugace liaison, il celebre attore è stato single per molto tempo. Oggi al suo fianco c’è Camila Morrone: la top model riuscirà a farsi benvolere dalla sua temutissima suocera?

Leonardo DiCaprio

Rapporti non proprio idilliaci hanno visto protagoniste anche Letizia Ortiz e sua suocera, Sofia di Spagna: a quanto pare la madre di Re Felipe non avrebbe gradito che sua nuora avesse un divorzio alle spalle e che avesse lavorato nel piccolo schermo. Le due sono state paparazzate nel 2018 mentre avevano un diverbio all’ingresso della chiesa di Maiorca e c’è chi ipotizza che da allora abbiano un rapporto “di facciata”, finalizzato solo a non far parlare il pubblico dei loro dissapori.

Altra suocera non proprio facile sarebbe stata Mary Lee Cruise per l’ex nuora Katie Holmes, che oltre che con lei si sarebbe “spartita” il suo ex marito, Tom Cruise, anche con Scientology. Sembra che la madre del celebre attore vivesse con loro e che la sua presenza assillante abbia spinto l’attrice a chiedere il divorzio in un batter d’occhio. Sarà vero?

Anche la madre del Principe Carlo, la Regina Elisabetta, non sarebbe stata una suocera semplice da gestire: oltre ai rapporti non proprio idilliaci con la compianta Lady D, Sua Maestà avrebbe mal sopportato anche Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea. In particolare la Regina non avrebbe mai digerito lo scandalo che ha visto protagonista l’ex nuora nel 1992, quando sarebbe stata sorpresa senza reggiseno e in tenera compagnia dell’imprenditore texano John Bryan.

Riproduzione riservata © 2022 - DG