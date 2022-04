Con tre matrimoni alle spalle, 1 in arrivo e 2 che non si sono mai concretizzati, Jennifer Lopez ha ricevuto in tutto ben 6 anelli di fidanzamento.

Le storie d’amore di Jennifer Lopez hanno sempre interessato il mondo intero e la vita privata della celebre cantante è stata a dir poco travagliata: in tutto ha collezionato ben 6 anelli di fidanzamento, per un valore totale di oltre 10 milioni di dollari. Scopriamo quali sono stati i preziosi gioielli da lei ricevuti dai suoi ex mariti ed ex fidanzati.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez: gli anelli di fidanzamento

Nel 1997 JLo era legata a Ojani Noa, ristoratore e suo primo marito che, per chiederle la mano, avrebbe acquistato un anello dal valore di 100.000 dollari. Il matrimonio tra i due è durato appena un anno e il prezioso monile è presto spartito dalla mano della cantante. Nel 2001 è stata la volta di Cris Judd: questa volta il matrimonio è durato un po’ di più (due anni) e – secondo Fanpage – lui avrebbe donato alla cantante un anello con smeraldo dal valore a sei cifre.

Nel 2003 poi è stata la volta di Ben Affleck, con cui JLo è tornata insieme nel 2021. L’attore ha regalato alla star di fama internazionale due anelli: il primo, con diamanti da 6.10 carati, sarebbe costato 1.2 milioni di dollari. Il secondo (con cui le ha chiesto di sposarlo) composto da un affascinante diamante verde, sarebbe costato la bellezza di 5 milioni di dollari. L’anello con diamante verde, oltre a rappresentare una rarità nel mondo dei gioielli, ha un valore simbolico per l’attrice: il verde è infatti il suo colore preferito ed è lo stesso di alcuni degli abiti che l’hanno resa famosa in tutto il mondo (come il famoso Jungle Dress di Versace).

JLo ha anche ricevuto un anello da Marc Anthony (padre dei suoi due figli gemelli) caratterizzato da un diamante Harry Winston del peso di 8.5 carati e dal valore commerciale di 4 milioni di dollari e, a seguire, dall’ex compagno Alex Rodriguez, che le ha regalato un anello con diamante da 15 carati per un valore complessivo di 3 milioni di dollari.

