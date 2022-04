Attrice, cantante e conduttrice: il mondo dello spettacolo piange Catherine Spaak. Sua sorella ha raccontato la lunga malattia.

Una notizia terribile ha colpito in queste ore il mondo dello spettacolo: a 77 anni è morta Catherine Spaak nota attrice, cantante e conduttrice. La donna, malata da tempo, si è spenta in una clinica a Roma colpita da un’emorragia cerebrale.

In queste ore, sua sorella Agnes, ha parlato a ‘Storie italiane’ in onda sulle reti Rai, della lunga malattia e di come si è arrivati a questo terribile giorno.

Catherine Spaak, le cause della morte: parla la sorella

Catherine Spaak

“Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario”, ha raccontato la sorella di Catherine Spaak, Agnes. “Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre”.

In precedenza la donna era già stata colpita da diversi problemi. Due anni fa, sempre una emorragia cerebrale, l’aveva inizialmente condannata a perdere la capacità di camminare e di vedere. A seguito di un lungo percorso di riabilitazione, l’artista era tornata a vivere una vita quasi normale fino a questo nuovo, fatale, problema.

I funerali

Sebbene non vi siano ancora notizie certe relative ai funerali della donna, sua sorella Agnes ha spiegato che per ora non c’è una data fissata ma che questi verranno celebrati in forma privata. La donna ha inoltre sottolineato come Catherine abbia espresso il desiderio di essere cremata.

