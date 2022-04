Vladimir Luxuria ha raccontato un retroscena relativo al trionfo al noto reality L’Isola dei Famosi e a come ha speso i soldi della vincita.

Diventata ormai volto noto della televisione e dello spettacolo, Vladimir Luxuria non si tira indietro davanti ad un’intervista che possa darle modo di raccontarsi a 360°. Anche in questo caso, a Verissimo, le cose non cambiano. La nota opinionista è tornata a ricordare i tempi in cui, da concorrente, prese parte alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi andando a vincere il reality. In modo particolare, a come ha poi usato i soldi del montepremi portati a casa.

Vladimir Luxuria: cosa ha fatto con i soldi dell’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha svelato di aver utilizzato il montepremi vinto al noto reality facendo un viaggio molto particolare con uno scopo ben preciso: “Sono andata in Mozambico, perché appunto ho dato metà della vincita a questi bambini orfani di tutto e di tutti”, ha spiegato la donna. “Spesso ci sono famiglie devastate dal flagello dell’AIDS, non hanno nonni, non hanno parenti, non hanno nessuno. Vivono da soli in capanne fatte con la paglia”.

In quell’occasione, anche un momento davvero emozionante relativo ad un bambino che avrebbe voluto adottore, il piccolo Enock: “Quando arrivai lì mi colpirono molto i suoi occhi, lui cercava di farmi vedere quanto fosse bravo e sperava di attirare la mia attenzione. Quando andai via lo vedevo nello specchietto retrovisore del pullman dell’Unicef e nei suoi occhi ho visto una grandissima tristezza. Dentro di me si è mosso qualcosa che non so se chiamare maternità o paternità. Diciamo che è stato come un trauma”.

E ancora: “Quel bambino non potevo prenderlo con me perché sono trans e single, ma ho continuato a prendermi cura di lui. E’ bellissimo pensarlo”, ha spiegato la donna con grande sensibilità ed emozione.

