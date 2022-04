La nota cantante Britney Spears potrebbe aver dato un indizio social sul sesso del suo prossimo figlio, il terzo.

La notizia della gravidanza di Britney Spears, la terza per la cantante, è stata senza dubbio una delle novità più chiacchierate dell’ultimo periodo e ha generato diverse reazioni, tra i fan e anche tra alcuni volti celebri dello spettacolo. In tanti, però, si sono chiesti se il terzo figlio dell’artista, il primo con il compagno Sam Ashgari, sarà un maschietto o una femminuccia. In queste ore, un possibile indizio potrebbe essere arrivato dai social.

Britney Spears: l’indizio sul sesso del terzo figlio

Britney Spears

La cantante, che solo da pochi mesi è uscita da un complesso periodo della sua vita dopo la fine delle questioni legate alla tutela legale tenuta da suo padre nei suoi confronti, ha annunciato di essere in dolce attesa. “Ho comprato un test di gravidanza e beh… Avrò un bambino”, aveva scritto Britney Spears serenamente sui social per informare i suoi fans. La quarantenne pop star ha così regalato una grande gioia ai tanti sostenitori che la seguono che adesso si sono chiesti se il terzo figlio dell’ex Spice Girls possa essere un maschietto o una femminuccia.

In tale ottica, un recente post Instagram potrebbe aver dato un segnale importante. Nelle ultime ore la donna ha fornito quello che per molti è diventato un indizio sul sesso del bambino. La Spears ha pubblicato un dipinto di Pierre Carrier Belleuse che raffigura una ballerina in procinto di accarezzare una farfalla sulla sua spalla. Un insieme di elementi simbolici che tanti fans hanno visto come il chiaro segnale dell’arrivo di una bambina. Staremo a vedere se sarà davvero così…

Di seguito il post Instagram in questione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG