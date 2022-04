Curioso episodio, per fortuna andato a buon fine, per il cantante Blanco. Stage diving sulla folla ma i fan non lo reggono.

Spiacevole episodio avvenuto nel corso dell’ultimo concerto di Blanco. L’artista si è gettato sulla folla sperando di fare il classico “stage diving”. Peccato che i fan non siano riusciti a reggerlo e lui sia caduto. Per fortuna, come poi raccontato dallo stesso cantante, nessuna conseguenza particolare se non un pizzico di spavento e una piccola vena di imbarazzo.

Blanco si tuffa sulla folla ma cade

CS_Blanco_Mahmood_credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

Non solo il gossip con la nuova fiamma Martina ormai svelata. Blanco torna a far parlare anche per la musica e, in questo caso, per quanto accaduto in un suo recente concerto a Roma. L’artista, infatti, è stato ripreso dai fan in un momento abbastanza pericoloso e un pizzico imbarazzante.

Blanco ha provato a tuffarsi sulla folla per uno stage diving, ovvero il farsi sorreggere dai fan ed essere trascinato passando tra le braccia dei suoi seguaci. Peccato che il pubblico non l’abbia sorretto e che lui sia caduto a terra.

Per fortuna, nessuna conseguenza e, una volta tornato sul palco, anche molta ironia: “State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene?”, ha domandato Blanco preoccupandosi prima di tutto per i suoi ammiratori presenti. E poi: “Sono un sacco di me**a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato”.

Alcune scene di quel momento sono state riprese da chi era presente. Sui social si sono diffuse alcune immagini e filmati.

Di seguito alcuni scatti presenti sui social come quello de ilgiornaleditalia.it su Instagram:

Immagine in copertina e all’interno dell’articolo credits: Bogdan Chilldays Plakov

