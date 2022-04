Vacanze di Pasqua in famiglia per Stash che ha scelto Capri per trascorrere alcune ore di relax con la compagna e la loro figlia.

Un quadretto familiare perfetto, quello che ha visto protagonista il cantante dei The Kolors Stash, la sua compagna Giulia e la piccola bimba Grace. Pasqua e Pasquetta felici per loro in quel di Capri tra mare, terme e gita in barca. Sui social gli scatti che hanno anche emozionato i fan.

Stash, la vacanza con la famiglia

Stash Fiordispino

Protagonista con i suoi brani musicali e per la sua partecipazione come giudice ad Amici, Stash ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza per Pasqua e Pasquetta con la sua famiglia. Il cantante dei The Kolors ha mostrato sui social i luoghi che ha visitato in compagnia della compagna Giulia Belmonte e della loro piccola figlia Grace.

La coppia, che ha annunciato di recente di aspettare un secondo figlio, ha scelto Capri e ha deciso di godersela a 360°. Gita in barca, terme e tanto altro per loro. Il tutto rigorosamente reso pubblico sui social. Nelle stories dell’artista è infatti possibile vederlo in una location da sogno alle terme dove si diverte a fare il bagno con la sua piccola Grace.

In altre foto, invece, è lui l’assoluto protagonista insieme al mare e alla barca che trasporta lui e la sua famiglia lungo tutta la costa. Una vacanza da favola per tutti loro. Stash e Giulia fanno coppia fissa ormai da tre anni, mentre la bimba è nata nel 2020 e tra pochi mesi potrà presto avere un fratellino o una sorellina, vista la speranza confidata di recente del cantante di desiderare un’altra femminuccia.

Queste alcune delle foto pubblicate sul profilo Instagram del cantante:

