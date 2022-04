Cristiano Ronaldo su Twitter ha annunciato pochi minuti fa la scomparsa del figlio maschio.

Il calciatore Cristiano Ronaldo, ex pallone d’oro, alle 20.23 del 18 aprile 2022 ha annunciato sui suoi social la perdita di uno dei due gemelli che la compagna Georgina stava dando alla luce. A gennaio 2022 il campione insieme alla compagna Georgina Rodriguez avevano annunciato l’attesa dei 2 gemelli.

Ecco il suo straziante messaggio: “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bimbo è scomparso. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vogliamo ringraziare tutti i dottori e gli infermieri per la loro attenzione e il loro supporto. Siamo devastati per questa perdita e vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile. Figlio nostro, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre”.

In Inghilterra, durante il parto della compagna Georgina Rodriguez è venuto a mancare uno dei due nascituri, il maschietto. Con immenso dolore il padre Cristiano Ronaldo, ex campione della Juventus, annuncia sui suoi canali social la morte del figlio. Dal suo twitter dichiara che solo la nascita della loro bambina, la gemella appena nata potrà aiutarli in questo dolore.

L’amore per la famiglia numerosa

Solo l’amore della loro famiglia potrà far loro superare il lutto. La coppia ha già 4 figli, Cristiano Ronaldo Jr nato nel 2010 con madre surrogata, Eva e Matteo nati nel 2017 con madre surrogata anch’essi e Alana Martina avuta nel 2017 con Georgina, prima figlia biologica.

