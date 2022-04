Scopriamo cosa c’è da sapere su Georgina Rodriguez: chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo? E come è cominciata la loro storia?

Georgina Rodriguez è la stupenda fidanzata del campione Cristiano Ronaldo. I due sono usciti allo scoperto nel 2016, e la loro storia d’amore è diventata presto una cosa seria con la nascita della loro bambina Alana Martina. Scopriamo cosa c’è da sapere su Georgina Rodriguez e sulla sua vita privata!

Chi è Georgina Rodriguez?

Nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio del 1994 sotto il segno dell’Acquario, Georgina Rodriguez è una ragazza spagnola di umili origini balzata ben presto agli onori della cronaca per la sua storia d’amore con Cristiano Ronaldo. Dopo aver studiato danza classica, lavora come modella.

Da sempre molto legata alla sua famiglia d’origine, a inizio febbraio 2019 ha dovuto affrontare la morte del padre, deceduto a 70 anni in seguito alle conseguenze di un’ischemia che lo colpì due anni prima.

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: la loro storia

Si incontrano per caso: nello store Gucci di Madrid dove lei lavora ed è amore a prima vista. Il giorno dopo, ad un evento dello stesso brand, riescono a parlare e conoscersi meglio: da allora sono inseparabili.

Nel 2016 viene sorpresa per la prima volta dai paparazzi in compagnia del campione Cristiano Ronaldo e ben presto la relazione viene confermata anche attraverso i rispettivi social. Georgina si affeziona a tutti e tre i figli di Ronaldo, e non dopo neanche un anno di relazione, il campione annuncia che la fidanzata è incinta di una bambina!

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono inseparabili: quando il campione non si allena o non gioca, ne approfitta per volare via con la compagna.

Il suo segreto? Va a dormire sempre in intimo sexy: “Perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo“, ha spiegato al Sun on Sunday.

Georgina Rodriguez, i figli

Il 12 novembre 2017 la modella ha partorito la figlia del calciatore Alana Martina, di cui ha annunciato la nascita con una foto sui social. Accanto alla foto Georgina Rodriguez ha scritto: “Siamo molto felici e grati a Dio per la salute della nostra piccola Alana Martina e naturalmente per quella dei nostri tre piccoli di casa, che non vedo l’ora di abbracciare e mangiare di baci”.

Infatti, come più volte testimoniato dalle foto sul profilo Instagram, sarebbero state molte le occasioni in cui la bella top model avrebbe trascorso del tempo con gli altri tre figli avuti da Cristiano Ronaldo, e che hanno sempre vissuto col padre: Cristiano Jr, Eva e Mateo (questi ultimi avuti da madre surrogata).

Nell’ottobre del 2021 il settimanale Hola ha svelato che la coppia sarebbe in attesa di un figlio, anche se la coppia non ha subito confermato l’indiscrezione. Tuttavia col passare dei mesi, Georgina non ha più potuto nascondere la gravidanza, diventata ufficiale. Il giorno di Pasquetta, il 18 aprile del 2022, la coppia sui social, con una nota congiunta, ha però svelato che durante il parto uno dei due gemelli che Georgina aspettava non ce l’ha fatta. Erano un maschio e una femmina: la piccola è venuta al mondo, al contrario del fratellino. Ecco il post:

Dove abita Georgina Rodriguez?

Quando il calciatore si è trasferito alla Juventus la coppia ha ovviamente vissuto a Torino: si dice siano stati vicini di casa di Luciana Littizzetto e John Elkann. La villa, di colore grigio, è ben protetta da occhi indiscreti anche grazie al parco circostante e vi si accede solo tramite una stradina privata. Immancabili il solarium, la palestra, la piscina e la terrazza.

Ovviamente col trasferimento in Inghilterra di CR7 nell’estate del 2021, la famiglia si è trasferita a vivere a Manchester, in una villa dal valore di 3 milioni di sterline.

Quanto guadagna la compagna di Cristiano Ronaldo?

È di umili origini e ancora oggi afferma di preferire un abito economico a uno Chanel; inoltre, per lei è fondamentale mantenere la propria indipendenza economica. Oltre alle attività di modella, influencer e testimonial, secondo il The Sun, starebbe studiando per poter gestire il patrimonio del fidanzato.

Secondo quanto riporta money.it, per ogni post su Instagram guadagnerebbe 8.500 dollari. Lo stesso sito, per il 2018, stimava un guadagno di più di 5 milioni di dollari.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG