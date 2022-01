Di Cristiano Ronaldo se ne parla sempre, ma cosa sappiamo veramente della moglie? Promette di soddisfare tante curiosità Soy Georgina.

Georgina Rodriguez alias la signora Ronaldo (il portoghese, non il Fenomeno) avrà una serie tutta sua su Netflix. La bellissima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 è oggi una nota modella e influencer. Ma non ha sempre condotto una vita da star, sotto le luci dei riflettori. Ecco perché il progetto promette di farla conoscere per davvero, in ogni sfaccettatura. Non solo l’intraprendente donna attuale, bensì anche la ragazzina desiderosa di affermarsi nel mondo della danza. Un sogno poi sfuggito, senza toglierle però la voglia di brillare come una diva. Ecco tutte le anticipazioni su Soy Georgina.

Soy Georgina: a quando l’uscita in Italia?

Georgina Rodriguez

“Molti conoscono il mio nome, ma pochi sanno chi sono”: sono le parole pronunciate da Georgina Rodriguez, moglie del campione Cristiano Ronaldo, nel trailer della docuserie a lei dedicata. Non a caso si intitola Soy Georgina (I’m Georgina in inglese). Come già detto in apertura, gli episodi usciranno sulla piattaforma on-demand Netflix. Lo faranno a partire dal 27 gennaio, pure in Italia, regolarmente coperta dal servizio.

Soy Georgina: trama e cast

La serie televisiva offrirà al pubblico le immagini inedite del quotidiana della 27enne compagna di Cristiano Ronaldo. Ad essere svelati saranno quasi sicuramente l’infanzia della protagonista e il periodo prima di conoscere l’asso portoghese, attualmente in forza al Manchester United, dov’è tornato dopo aver lasciato il segno, a suon di gol, tra le fila di Real Madrid e Juventus. Ma soprattutto avrà spazio il rapporto con CR7.

Soy Georgina: trailer

Nell’arco delle scorse settimane il colosso di Los Gatos ha pubblicato, attraverso i rispettivi canali ufficiali, il trailer dello show. Qui sotto è disponibile la versione in lingua inglese:

Le location di Soy Georgina

Non sono disponibili informazioni esatte sul luogo delle riprese. Quasi sicuramente sono state principalmente girate nelle tenute di Ronaldo.

