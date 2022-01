Quella di martedì 11 gennaio 2022 è una puntata speciale: il programma di Enrico Brignano diventa Un’ora sola vi vorrei – Homemade Edition.

Martedì 28 dicembre su Rai 2 ha debuttato la quarta edizione di Un’ora sola vi vorrei, lo show condotto in 60 minuti da Enrico Brignano. Dopo le prime due puntate, che hanno fatto registrare ottimi dati di ascolti (7,70% di share la prima, 7,40% la seconda, mai nella precedente edizione era stata superata la soglia del 7%) il presentatore e comico romano è costretto a fare qualche cambiamento nel suo show: a causa della quarantena, infatti, nella puntata di martedì 11 gennaio 2022 il presentato sarà costretto a condurre il suo programma da casa. E’ così che speciale puntata è stata ribattezzata Un’ora sola vi vorrei – Homemade Edition.

Un’ora sola vi vorrei – Homemade Edition: la puntata dell’11 gennaio 2022

Cosa cambia con Un’ora sola vi vorrei – Homemade Edition rispetto al solito programma? Nulla dal punto di vista del palinsesto: la puntata di martedì 11 gennaio 2022 andrà sempre in onda su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21.20.

Enrico Brignano

Qualche modifica ci sarà invece per quel che riguarda il format, visto che Enrico Brignano non potrà essere presente fisicamente in studio ma sarà collegato da casa dove con i suoi monologhi intratterrà il pubblico. Non mancheranno poi i duetti con Alessandro Betti e Marta Zaboli: il primo interpreterà il ruolo di un negazionista, la seconda della Mamma dell’Anno.

Le puntate del programma si chiudono solamente con lo sketch del lettone con Flora Canto: sketch che, pur a distanza, verrà ripetuto anche in questa puntata molto particolare.

Un’ora sola vi vorrei 4: le puntate

Ricordiamo che le puntate previste per la quarta edizione di Un’ora sola vi vorrei sono in totale 5, a questa si aggiunge poi una sesta puntata, ovvero uno speciale di San Valentino dello show.

