Martedì 11 gennaio in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, dopo la pausa delle festività natalizie. Anche stasera, Mario Giordano torna a condurre il talk show targato Mediaset, affrontando alcune tra le notizie di cronaca e attualità più in trend in questi giorni.

Il giornalista commenterà con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni le ultime indiscrezioni sulle vicine elezioni del presidente della Repubblica e le aggressioni in piazza Duomo a Milano subite a Capodanno da almeno cinque ragazze.

Inoltre, assisteremo a un approfondimento sulle nuove misure anti-Covid: dall’obbligo vaccinale per gli over 50 alle sanzioni previste per chi non si metterà in regola, dalle nuove misure per la gestione dei casi di positività fino alle norme per il rientro a scuola, che sta creando una divisione tra governo e regioni.

Si parlerà del reparto dell’ospedale di Palermo che ancora non è stato aperto; della gestione Covid in Svezia e Sudafrica. Infine, ampio spazio sarà dedicato agli ultimi dati sulle occupazioni abusive di case: non solo nuovi casi ma anche tanti proprietari che, grazie all’impegno della trasmissione, sono riusciti a rientrare in possesso delle proprie abitazioni

